https://ria.ru/20250115/ukraina-1993775671.html

В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света

В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 15.01.2025

В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области на Украине, сообщает в среду энергохолдинг ДТЭК Днепровские электросети. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:06:00+03:00

2025-01-15T09:06:00+03:00

2025-01-15T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области на Украине, сообщает в среду энергохолдинг ДТЭК Днепровские электросети. "По приказу национальной энергетической компании "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Там добавили, что на данный момент графики отключений не действуют. Причины введения экстренных отключений не называется.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993774703.html

днепропетровская область

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жкх, днепропетровская область, украина, дтэк, укрэнерго, в мире