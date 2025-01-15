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В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993775671.html
В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света
В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 15.01.2025
В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области на Украине, сообщает в среду энергохолдинг ДТЭК Днепровские электросети. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
жкх
днепропетровская область
украина
дтэк
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области на Украине, сообщает в среду энергохолдинг ДТЭК Днепровские электросети. "По приказу национальной энергетической компании "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Там добавили, что на данный момент графики отключений не действуют. Причины введения экстренных отключений не называется.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993774703.html
днепропетровская область
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жкх, днепропетровская область, украина, дтэк, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Днепропетровская область, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, В мире
В одной из областей на Украине ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области на Украине, сообщает в среду энергохолдинг ДТЭК Днепровские электросети.
"По приказу национальной энергетической компании "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Там добавили, что на данный момент графики отключений не действуют. Причины введения экстренных отключений не называется.
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Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХДнепропетровская областьУкраинаДТЭКУкрэнергоВ мире
 
 
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