https://ria.ru/20250115/tusk-1993872729.html

Сценарий развития ситуации на Украине неизвестен, заявил Туск

Сценарий развития ситуации на Украине неизвестен, заявил Туск - РИА Новости, 15.01.2025

Сценарий развития ситуации на Украине неизвестен, заявил Туск

Сценарий развития ситуации на Украине неизвестен даже на ближайшие дни и недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:34:00+03:00

2025-01-15T16:34:00+03:00

2025-01-15T16:34:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Сценарий развития ситуации на Украине неизвестен даже на ближайшие дни и недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Мы очень честно говорили о будущем, хоть мы до сих пор не знаем сценария ближайших дней и недель", - сказал Туск. Тем не менее, он заявил, что после прекращения боевых действий на Украине готов говорить с киевскими партнерами на языке, полном уважения, конкретики и с учетом интересов обеих сторон. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250115/tusk-1993871343.html

https://ria.ru/20241219/podderzhka-1990259822.html

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