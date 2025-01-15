https://ria.ru/20250115/trevoga-1993928902.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:46:00+03:00

2025-01-15T23:46:00+03:00

2025-01-15T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Более двух часов назад тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Тревога звучит до сих пор. По данным ресурса, на Днепропетровскую область тревога расширилась в 21.46 мск. В 22.12 тревога охватила Полтавский регион, спустя полчаса - подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины