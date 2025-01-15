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В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/trevoga-1993928902.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:46:00+03:00
2025-01-15T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Более двух часов назад тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Тревога звучит до сих пор. По данным ресурса, на Днепропетровскую область тревога расширилась в 21.46 мск. В 22.12 тревога охватила Полтавский регион, спустя полчаса - подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу на Украине расширили на Днепропетровскую и Полтавскую области

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Более двух часов назад тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Тревога звучит до сих пор.
По данным ресурса, на Днепропетровскую область тревога расширилась в 21.46 мск. В 22.12 тревога охватила Полтавский регион, спустя полчаса - подконтрольную ВСУ часть Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияПолтавская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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