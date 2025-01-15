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Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов - РИА Новости, 15.01.2025
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23:44 15.01.2025 (обновлено: 23:45 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/telegram-1993928703.html
Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов
Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов - РИА Новости, 15.01.2025
Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов
Мессенджер Telegram раскрыл данные хакера, осенью укравшего данные 19,2 миллиона пользователей французского мобильного оператора Free, принадлежащего другу его... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:44:00+03:00
2025-01-15T23:45:00+03:00
в мире
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
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ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Мессенджер Telegram раскрыл данные хакера, осенью укравшего данные 19,2 миллиона пользователей французского мобильного оператора Free, принадлежащего другу его основателя Павла Дурова, французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, сообщает издание France Bleu. "В середине ноября правосудие обязало сервис обмена сообщениями Telegram раскрыть личность хакера, который использовал эту платформу для оказания давления на главу компании Iliad (владельца Free - ред.) с целью получения оплаты на сумму 10 миллионов евро в криптовалюте", - пишет СМИ. Благодаря сотрудничеству платформы с французским минюстом правоохранители 13 января задержали злоумышленника у него дома. Им оказался 17-летний подросток. Несовершеннолетний уже находился под судебным контролем после того, как был задержан в июне 2024 года по другим делам: утечке данных клиентов спортивного магазина Sport 2000 и взломе Twitter-аккаунтов телеканала BFMTV и радиостанции RMC. В октябре сообщалось, что данные более 19 миллионов пользователей французского мобильного оператора Free, подвергшегося хакерской атаке, проданы за 160 тысяч евро. Мобильный оператор и интернет-провайдер Free принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю. Ранее Ньель сообщил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля. Как сообщало издание Monde, французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты". Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Позже Дуров сообщил, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html
https://ria.ru/20250114/telegram-1993696598.html
https://ria.ru/20240921/telegram-1973943301.html
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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram
В мире, Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram
Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов

Telegram помог раскрыть хакера, укравшего данные абонентов французского Free

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Мессенджер Telegram раскрыл данные хакера, осенью укравшего данные 19,2 миллиона пользователей французского мобильного оператора Free, принадлежащего другу его основателя Павла Дурова, французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, сообщает издание France Bleu.
"В середине ноября правосудие обязало сервис обмена сообщениями Telegram раскрыть личность хакера, который использовал эту платформу для оказания давления на главу компании Iliad (владельца Free - ред.) с целью получения оплаты на сумму 10 миллионов евро в криптовалюте", - пишет СМИ.
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Благодаря сотрудничеству платформы с французским минюстом правоохранители 13 января задержали злоумышленника у него дома. Им оказался 17-летний подросток.
Несовершеннолетний уже находился под судебным контролем после того, как был задержан в июне 2024 года по другим делам: утечке данных клиентов спортивного магазина Sport 2000 и взломе Twitter-аккаунтов телеканала BFMTV и радиостанции RMC.
В октябре сообщалось, что данные более 19 миллионов пользователей французского мобильного оператора Free, подвергшегося хакерской атаке, проданы за 160 тысяч евро.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 16:58
Мобильный оператор и интернет-провайдер Free принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю. Ранее Ньель сообщил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля. Как сообщало издание Monde, французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты".
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Позже Дуров сообщил, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram
21 сентября 2024, 01:34
 
В миреТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegram
 
 
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