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Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993765622.html
Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка
Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка - РИА Новости, 15.01.2025
Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка
Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:07:00+03:00
2025-01-15T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Российские войска продвинулись к трассе Красноармейск-Константиновка в районе села Воздвиженка и взяли ее под огневой контроль", - сказал Рогов. По его словам, трасса простреливается, противник не сможет беспрепятственно осуществлять переброску войск. Кроме того, по словам Рогова, российские войска выбили противника из села Зеленое южнее Красноармейска и продвигаются к его южным окраинам. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250115/rogov-1993763540.html
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, покровск, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Владимир Рогов
Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль трассу Красноармейск-Константиновка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Российские войска продвинулись к трассе Красноармейск-Константиновка в районе села Воздвиженка и взяли ее под огневой контроль", - сказал Рогов.
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Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
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По его словам, трасса простреливается, противник не сможет беспрепятственно осуществлять переброску войск.
Кроме того, по словам Рогова, российские войска выбили противника из села Зеленое южнее Красноармейска и продвигаются к его южным окраинам.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВладимир Рогов
 
 
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