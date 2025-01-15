https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993765622.html

Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка

Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка - РИА Новости, 15.01.2025

Рогов сообщил об огневом контроле трассы Красноармейск-Константиновка

Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:07:00+03:00

2025-01-15T07:07:00+03:00

2025-01-15T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, соединяющую город с Константиновкой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Российские войска продвинулись к трассе Красноармейск-Константиновка в районе села Воздвиженка и взяли ее под огневой контроль", - сказал Рогов. По его словам, трасса простреливается, противник не сможет беспрепятственно осуществлять переброску войск. Кроме того, по словам Рогова, российские войска выбили противника из села Зеленое южнее Красноармейска и продвигаются к его южным окраинам. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250115/rogov-1993763540.html

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, покровск, владимир рогов