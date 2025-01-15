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Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 15.01.2025 (обновлено: 05:55 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html
Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов
Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025
Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов
Российские войска продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:04:00+03:00
2025-01-15T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
красноармейск
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В субботу Рогов сообщил РИА Новости, что на отдельных участках российские войска подошли к Днепропетровской области на расстояние около пяти километров. "Наши войска продвинулись западнее села Соленое, освободив порядка трех квадратных километров, еще больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью", — сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ВС России продвинулись на этом участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью, освободив свыше четырех квадратных километров. Рогов подчеркнул, что на сегодня участок фронта юго-западней Красноармейска является наиболее приближенным к границе Днепропетровской области, до которой российской армии остается освободить несколько плотно расположенных друг к другу сел. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html
https://ria.ru/20250113/rogov-1993414311.html
днепропетровская область
красноармейск
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днепропетровская область, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов

Рогов: ВС России приближаются к границам Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В субботу Рогов сообщил РИА Новости, что на отдельных участках российские войска подошли к Днепропетровской области на расстояние около пяти километров.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
13 января, 08:56
"Наши войска продвинулись западнее села Соленое, освободив порядка трех квадратных километров, еще больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью", — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ВС России продвинулись на этом участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью, освободив свыше четырех квадратных километров.
Рогов подчеркнул, что на сегодня участок фронта юго-западней Красноармейска является наиболее приближенным к границе Днепропетровской области, до которой российской армии остается освободить несколько плотно расположенных друг к другу сел.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
13 января, 08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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