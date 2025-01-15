Российские войска приближаются к Днепропетровской области, заявил Рогов
Рогов: ВС России приближаются к границам Днепропетровской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В субботу Рогов сообщил РИА Новости, что на отдельных участках российские войска подошли к Днепропетровской области на расстояние около пяти километров.
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"Наши войска продвинулись западнее села Соленое, освободив порядка трех квадратных километров, еще больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью", — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ВС России продвинулись на этом участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью, освободив свыше четырех квадратных километров.
Рогов подчеркнул, что на сегодня участок фронта юго-западней Красноармейска является наиболее приближенным к границе Днепропетровской области, до которой российской армии остается освободить несколько плотно расположенных друг к другу сел.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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