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Путин подписал указ о выплатах фронтовикам в честь 80-летия Победы
Путин подписал указ о выплатах фронтовикам в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025
Путин подписал указ о выплатах фронтовикам в честь 80-летия Победы
Единовременные выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы произведут в апреле — мае 2025 года, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:33:00+03:00
2025-01-15T17:33:00+03:00
2025-01-15T18:08:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Единовременные выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы произведут в апреле — мае 2025 года, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: произвести в апреле — мае 2025 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", — говорится в документе.Выплату 80 тысяч рублей к юбилею Победы получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз, следует из указа. При этом труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 55 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993883132.html
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество, ленинград
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Ленинград
Путин подписал указ о выплатах фронтовикам в честь 80-летия Победы
Путин: выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы произведут в апреле — мае