https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам - РИА Новости, 15.01.2025

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам

Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард стали "Городами трудовой доблести", соответствующий указ президента России... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:17:00+03:00

2025-01-15T17:17:00+03:00

2025-01-15T17:23:00+03:00

зеленодольск

общество

ленинск-кузнецкий

владимир путин

ишимбай

курган

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард стали "Городами трудовой доблести", соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов."За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Верхняя Пышма, городу Зеленодольску, городу Ишимбаю, городу Кургану, городу Ленинску-Кузнецкому, городу Миассу, городу Салехарду", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html

зеленодольск

ленинск-кузнецкий

ишимбай

курган

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зеленодольск, общество, ленинск-кузнецкий, владимир путин, ишимбай, курган