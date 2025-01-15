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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам - РИА Новости, 15.01.2025
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17:17 15.01.2025 (обновлено: 17:23 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам - РИА Новости, 15.01.2025
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам
Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард стали "Городами трудовой доблести", соответствующий указ президента России... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:17:00+03:00
2025-01-15T17:23:00+03:00
зеленодольск
общество
ленинск-кузнецкий
владимир путин
ишимбай
курган
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард стали "Городами трудовой доблести", соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов."За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Верхняя Пышма, городу Зеленодольску, городу Ишимбаю, городу Кургану, городу Ленинску-Кузнецкому, городу Миассу, городу Салехарду", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html
зеленодольск
ленинск-кузнецкий
ишимбай
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зеленодольск, общество, ленинск-кузнецкий, владимир путин, ишимбай, курган
Зеленодольск, Общество, Ленинск-Кузнецкий, Владимир Путин, Ишимбай, Курган
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" новым населенным пунктам

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард стали "Городами трудовой доблести", соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Верхняя Пышма, городу Зеленодольску, городу Ишимбаю, городу Кургану, городу Ленинску-Кузнецкому, городу Миассу, городу Салехарду", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Вчера, 14:52
 
ЗеленодольскОбществоЛенинск-КузнецкийВладимир ПутинИшимбайКурган
 
 
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