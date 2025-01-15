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Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России - РИА Новости, 15.01.2025
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:49:00+03:00
2025-01-15T15:49:00+03:00
2025-01-15T15:56:00+03:00
россия
общество
владимир путин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент России Владимир Путин."Это праздничные мероприятия (в честь 80-летия великой Победы - ред.). Тем не менее, они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
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россия, общество, владимир путин, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Общество, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Путин: мероприятия в честь 80-летия Победы имеют смысловое значение для России