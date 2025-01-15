https://ria.ru/20250115/putin-1993863355.html

Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России

Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России - РИА Новости, 15.01.2025

Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России

Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:49:00+03:00

2025-01-15T15:49:00+03:00

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россия

общество

владимир путин

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент России Владимир Путин."Это праздничные мероприятия (в честь 80-летия великой Победы - ред.). Тем не менее, они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html

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россия, общество, владимир путин, день победы, великая отечественная война (1941-1945)