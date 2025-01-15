Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 15.01.2025 (обновлено: 15:56 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993863355.html
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России - РИА Новости, 15.01.2025
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:49:00+03:00
2025-01-15T15:56:00+03:00
россия
общество
владимир путин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb8b13cf2cd286c6e072f59e63820964.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент России Владимир Путин."Это праздничные мероприятия (в честь 80-летия великой Победы - ред.). Тем не менее, они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff4ec4ab789c333e5da76517611799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Общество, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России

Путин: мероприятия в честь 80-летия Победы имеют смысловое значение для России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедали ветерана Великой Отечественной войны
Медали ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медали ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Это праздничные мероприятия (в честь 80-летия великой Победы - ред.). Тем не менее, они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Вчера, 15:24
 
РоссияОбществоВладимир ПутинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала