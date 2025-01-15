https://ria.ru/20250115/putin-1993856611.html
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:22:00+03:00
2025-01-15T15:22:00+03:00
2025-01-15T15:31:00+03:00
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/05/1520220503_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_5e7c8c5eef949de330ed6ef9dcf07f72.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Я думаю, что не ошибусь ни на миллиметр, все политические силы страны, особенно те, которые представлены в парламенте, все поддержат мероприятия, которые мы намечаем в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Российского комитета "Победа".
https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/05/1520220503_234:0:2767:1900_1920x0_80_0_0_d797be9dec04c3d3ed862f966c98db2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин
Путин: все политсилы поддержат мероприятия по празднованию 80-летия Победы