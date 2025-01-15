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Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
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15:22 15.01.2025 (обновлено: 15:31 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993856611.html
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:22:00+03:00
2025-01-15T15:31:00+03:00
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Я думаю, что не ошибусь ни на миллиметр, все политические силы страны, особенно те, которые представлены в парламенте, все поддержат мероприятия, которые мы намечаем в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Российского комитета "Победа".
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин

Путин: все политсилы поддержат мероприятия по празднованию 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я думаю, что не ошибусь ни на миллиметр, все политические силы страны, особенно те, которые представлены в парламенте, все поддержат мероприятия, которые мы намечаем в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Российского комитета "Победа".
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Вчера, 15:24
 
РоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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