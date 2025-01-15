https://ria.ru/20250115/putin-1993856611.html

Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин

Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025

Все политсилы поддержат мероприятия по 80-летию Победы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:22:00+03:00

2025-01-15T15:22:00+03:00

2025-01-15T15:31:00+03:00

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что все политические силы России поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Я думаю, что не ошибусь ни на миллиметр, все политические силы страны, особенно те, которые представлены в парламенте, все поддержат мероприятия, которые мы намечаем в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Российского комитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html

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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество