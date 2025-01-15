https://ria.ru/20250115/putin-1993848657.html

Путин назвал основной критерий по формату поздравления ветеранов ВОВ

Путин назвал основной критерий по формату поздравления ветеранов ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025

Путин назвал основной критерий по формату поздравления ветеранов ВОВ

Форматы поздравления ветеранов с годовщиной Победы должны быть удобны с учетом их возраста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:55:00+03:00

2025-01-15T14:55:00+03:00

2025-01-15T15:02:00+03:00

великая отечественная война (1941-1945)

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Форматы поздравления ветеранов с годовщиной Победы должны быть удобны с учетом их возраста, заявил президент России Владимир Путин."Память - это прежде всего конкретные дела, начиная от подбора персональных, с учетом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающему поколению", - сказал глава государства в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Путин также попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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2025

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великая отечественная война (1941-1945), общество, россия, владимир путин