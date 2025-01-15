https://ria.ru/20250115/putin-1993848543.html

Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма

Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма - РИА Новости, 15.01.2025

Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма

Ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:55:00+03:00

2025-01-15T14:55:00+03:00

2025-01-15T15:02:00+03:00

владимир путин

общество

россия

ветераны

великая отечественная война (1941-1945)

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма, заявил президент России Владимир Путин."Для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме ВКС.

https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)