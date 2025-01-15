https://ria.ru/20250115/putin-1993848543.html
Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма
Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма - РИА Новости, 15.01.2025
Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма
Ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:55:00+03:00
2025-01-15T14:55:00+03:00
2025-01-15T15:02:00+03:00
владимир путин
общество
россия
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6fb1c123ed21f3b9c61e5ced68cbd9c6.jpg
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма, заявил президент России Владимир Путин."Для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54b3f18878e7e4fcc04bf6075e0e6418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Общество, Россия, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма
Путин: ветераны Великой Отечественной являются для россиян примером патриотизма