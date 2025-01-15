https://ria.ru/20250115/putin-1993846784.html
Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы
Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025
Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы
Ветераны Великой Отечественной войны станут главными участниками праздника 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:49:00+03:00
2025-01-15T14:49:00+03:00
2025-01-15T14:57:00+03:00
россия
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны станут главными участниками праздника 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Для всех нас примером безусловного патриотизма являются ветераны Великой Отечественной войны. Они - главные участники предстоящего праздника (80-летия Великой Победы - ред.). Им, их нуждам - самое пристальное и сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы
Путин: ветераны ВОВ станут главными участниками празднования 80-летия Победы