https://ria.ru/20250115/putin-1993846784.html

Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы

Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025

Путин назвал ветеранов главными участниками празднования 80-летия Победы

Ветераны Великой Отечественной войны станут главными участниками праздника 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:49:00+03:00

2025-01-15T14:49:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны станут главными участниками праздника 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Для всех нас примером безусловного патриотизма являются ветераны Великой Отечественной войны. Они - главные участники предстоящего праздника (80-летия Великой Победы - ред.). Им, их нуждам - самое пристальное и сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html

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россия, владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945)