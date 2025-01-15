https://ria.ru/20250115/primore-1993752441.html

Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек

Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек - РИА Новости, 15.01.2025

Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек

Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T01:23:00+03:00

2025-01-15T01:23:00+03:00

2025-01-15T05:50:00+03:00

происшествия

россия

дальнереченский район

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. "На тигра установили ловушки. Они поставлены на места вероятного прохода тигра", — сообщил Арамилев, не уточнив особенности конструкций.По его словам, изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напал взрослый зверь. "Это либо взрослая самка, или молодой самец. Размер следа у них пограничный", — пояснил эксперт.Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html

https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html

россия

дальнереченский район

хабаровский край

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происшествия, россия, дальнереченский район, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"