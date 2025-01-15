https://ria.ru/20250115/primore-1993752441.html
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек - РИА Новости, 15.01.2025
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек
Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:23:00+03:00
2025-01-15T01:23:00+03:00
2025-01-15T05:50:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченский район
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_0:244:2914:1883_1920x0_80_0_0_df0224449301245b5d38bd71be3ff09c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. "На тигра установили ловушки. Они поставлены на места вероятного прохода тигра", — сообщил Арамилев, не уточнив особенности конструкций.По его словам, изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напал взрослый зверь. "Это либо взрослая самка, или молодой самец. Размер следа у них пограничный", — пояснил эксперт.Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html
https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
россия
дальнереченский район
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c27d1d62ad83dec44484b63a9ede281f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дальнереченский район, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Дальнереченский район, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек
Тигра, напавшего на рыбака в Приморье, попытаются поймать с помощью ловушек