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Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек - РИА Новости, 15.01.2025
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01:23 15.01.2025 (обновлено: 05:50 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/primore-1993752441.html
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек - РИА Новости, 15.01.2025
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек
Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:23:00+03:00
2025-01-15T05:50:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченский район
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. &quot;На тигра установили ловушки. Они поставлены на места вероятного прохода тигра&quot;, — сообщил Арамилев, не уточнив особенности конструкций.По его словам, изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напал взрослый зверь. "Это либо взрослая самка, или молодой самец. Размер следа у них пограничный", — пояснил эксперт.Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html
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происшествия, россия, дальнереченский район, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Дальнереченский район, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Напавшего на рыбака в Приморье тигра попытаются поймать с помощью ловушек

Тигра, напавшего на рыбака в Приморье, попытаются поймать с помощью ловушек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, будут пытаться поймать с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен.
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«

"На тигра установили ловушки. Они поставлены на места вероятного прохода тигра", — сообщил Арамилев, не уточнив особенности конструкций.

По его словам, изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напал взрослый зверь.
"Это либо взрослая самка, или молодой самец. Размер следа у них пограничный", — пояснил эксперт.
Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России составляет около 750 особей.
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