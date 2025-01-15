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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 15.01.2025

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:13:00+03:00

2025-01-15T09:13:00+03:00

2025-01-15T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250115/vzryvy-1993774171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины