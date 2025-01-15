Новгородский губернатор поручил вернуть в областные больницы пищеблоки
Новгородский губернатор Никитин поручил вернуть в областные больницы пищеблоки
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил вернуть в областные больницы пищеблоки, назвав ошибочным решение передать лечебное питание коммерсантам 10 лет назад.
"Хотел бы остановиться на таком важном вопросе, как лечебное питание. Десять лет назад были приняты ошибочные решения по его передаче коммерческой компании почти во всех медицинских организациях региона. Где можно было исправить ситуацию оперативно, мы постарались это сделать. Но несколько проблемных точек осталось. Недавно этот вопрос на встрече со мной поднимали мамы маленьких пациентов Детской областной больницы. Поручаю в этом году начать там строительство собственного пищеблока, а дальше продолжить и во взрослой областной больнице", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием.
Сейчас лечебным питанием медицинские организации Новгородской области снабжает московская компания "МЕД-ФУД".
Кроме того, Никитин рассказал, что продолжится оснащение медицинских организаций техникой: в этом году в Великом Новгороде и Боровичах заработают два новых аппарата МРТ. В регионе установят еще 47 фельдшерско-акушерских пунктов. В Валдае начнется строительство поликлиники, а в Старой Руссе – капремонт поликлиники. Губернатор также поставил задачу минздраву региона проработать вопрос создания Центра мужского и женского здоровья.