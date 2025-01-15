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"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области

"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области - РИА Новости, 15.01.2025

"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области

Губернатор Андрей Никитин поручил распространить пилотный проект по повышению рождаемости на всю Новгородскую область с 2026 года. РИА Новости, 15.01.2025

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новгородская область

старорусский район

боровичский район

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин поручил распространить пилотный проект по повышению рождаемости на всю Новгородскую область с 2026 года. Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в прошлом и в этом году "пилот" реализуется в трех районах области: строятся дома, появились новые детские площадки, закуплены автобусы, прошли ремонты в женских консультациях, выдаются жилищные сертификаты. В результате в Валдайском и Старорусском районах появился небольшой, но значимый демографический рост. А в Боровичском районе замедлились темпы снижения рождаемости. "Считаю опыт удачным и поручаю применить его на все районы с 2026 года. Это значит, что с учетом федеральных и региональных выплат в сумме родители будут получать 1 миллион при рождении первого ребенка и 800 тысяч рублей на третьего и последующих на всей территории Новгородской области", - сообщил Никитин. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по повышению рождаемости.

https://ria.ru/20241220/podderzhka-1990513519.html

новгородская область

старорусский район

боровичский район

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новгородская область, старорусский район, боровичский район, андрей никитин (политик)