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"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области - РИА Новости, 15.01.2025
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14:01 15.01.2025 (обновлено: 15:14 15.01.2025)
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"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области
"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области - РИА Новости, 15.01.2025
"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин поручил распространить пилотный проект по повышению рождаемости на всю Новгородскую область с 2026 года. РИА Новости, 15.01.2025
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новгородская область
старорусский район
боровичский район
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин поручил распространить пилотный проект по повышению рождаемости на всю Новгородскую область с 2026 года. Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в прошлом и в этом году "пилот" реализуется в трех районах области: строятся дома, появились новые детские площадки, закуплены автобусы, прошли ремонты в женских консультациях, выдаются жилищные сертификаты. В результате в Валдайском и Старорусском районах появился небольшой, но значимый демографический рост. А в Боровичском районе замедлились темпы снижения рождаемости. "Считаю опыт удачным и поручаю применить его на все районы с 2026 года. Это значит, что с учетом федеральных и региональных выплат в сумме родители будут получать 1 миллион при рождении первого ребенка и 800 тысяч рублей на третьего и последующих на всей территории Новгородской области", - сообщил Никитин. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по повышению рождаемости.
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новгородская область
старорусский район
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новгородская область, старорусский район, боровичский район, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Старорусский район, Боровичский район, Андрей Никитин (политик)
"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области

В Новгородской области будет распространен проект по повышению рождаемости

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин поручил распространить пилотный проект по повышению рождаемости на всю Новгородскую область с 2026 года.
Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в прошлом и в этом году "пилот" реализуется в трех районах области: строятся дома, появились новые детские площадки, закуплены автобусы, прошли ремонты в женских консультациях, выдаются жилищные сертификаты. В результате в Валдайском и Старорусском районах появился небольшой, но значимый демографический рост. А в Боровичском районе замедлились темпы снижения рождаемости.
"Считаю опыт удачным и поручаю применить его на все районы с 2026 года. Это значит, что с учетом федеральных и региональных выплат в сумме родители будут получать 1 миллион при рождении первого ребенка и 800 тысяч рублей на третьего и последующих на всей территории Новгородской области", - сообщил Никитин.
Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по повышению рождаемости.
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Новгородская областьСтарорусский районБоровичский районАндрей Никитин (политик)
 
 
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