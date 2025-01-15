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Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре - РИА Новости, 15.01.2025
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14:04 15.01.2025 (обновлено: 15:11 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/novgorod-1993836376.html
Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре
Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре - РИА Новости, 15.01.2025
Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить в эксплуатацию первую очередь поселка для талантливых ученых в Великом Новгороде в сентябре. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:04:00+03:00
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великий новгород
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить в эксплуатацию первую очередь поселка для талантливых ученых в Великом Новгороде в сентябре. "В прошлом году НовГУ стал одним из шести вузов страны, получивших мегагрант. И, по сути, переместился в высшую лигу исследовательских университетов России. Мы уже привлекаем в Новгород ведущих мировых ученых и должны создать условия для них. Поручаю к 1 сентября текущего года запустить в эксплуатацию первую очередь служебного поселка для талантливых ученых", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием. Как раннее сообщали в Новгородском государственном университете, для молодых ученых построят 35 домов в рамках проектов "Приоритет 2030" и "Город-Университет". На эти цели у вуза есть 14,7 гектара земли в развивающемся районе Великого Новгорода. Кроме того, во время послания Никитин поручил завершить капремонт студенческого общежития на проспекте Корсунова в Великом Новгороде до конца 2026 года. При этом первый корпус должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году. Еще одна задача, которую поставил губернатор, - выполнить полностью целевой набор по медицинским и педагогическим специальностям.
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великий новгород, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет
Великий Новгород, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Новгородский государственный университет
Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре

Никитин поручил запустить первую очередь поселка для ученых в Великом Новгороде

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить в эксплуатацию первую очередь поселка для талантливых ученых в Великом Новгороде в сентябре.
"В прошлом году НовГУ стал одним из шести вузов страны, получивших мегагрант. И, по сути, переместился в высшую лигу исследовательских университетов России. Мы уже привлекаем в Новгород ведущих мировых ученых и должны создать условия для них. Поручаю к 1 сентября текущего года запустить в эксплуатацию первую очередь служебного поселка для талантливых ученых", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием.
Как раннее сообщали в Новгородском государственном университете, для молодых ученых построят 35 домов в рамках проектов "Приоритет 2030" и "Город-Университет". На эти цели у вуза есть 14,7 гектара земли в развивающемся районе Великого Новгорода.
Кроме того, во время послания Никитин поручил завершить капремонт студенческого общежития на проспекте Корсунова в Великом Новгороде до конца 2026 года. При этом первый корпус должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году. Еще одна задача, которую поставил губернатор, - выполнить полностью целевой набор по медицинским и педагогическим специальностям.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Великий НовгородНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Новгородский государственный университет
 
 
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