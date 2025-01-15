https://ria.ru/20250115/novgorod-1993836376.html

Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре

Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре - РИА Новости, 15.01.2025

Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить в эксплуатацию первую очередь поселка для талантливых ученых в Великом Новгороде в сентябре. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:04:00+03:00

2025-01-15T14:04:00+03:00

2025-01-15T15:11:00+03:00

великий новгород

новгородская область

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андрей никитин (политик)

новгородский государственный университет

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить в эксплуатацию первую очередь поселка для талантливых ученых в Великом Новгороде в сентябре. "В прошлом году НовГУ стал одним из шести вузов страны, получивших мегагрант. И, по сути, переместился в высшую лигу исследовательских университетов России. Мы уже привлекаем в Новгород ведущих мировых ученых и должны создать условия для них. Поручаю к 1 сентября текущего года запустить в эксплуатацию первую очередь служебного поселка для талантливых ученых", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием. Как раннее сообщали в Новгородском государственном университете, для молодых ученых построят 35 домов в рамках проектов "Приоритет 2030" и "Город-Университет". На эти цели у вуза есть 14,7 гектара земли в развивающемся районе Великого Новгорода. Кроме того, во время послания Никитин поручил завершить капремонт студенческого общежития на проспекте Корсунова в Великом Новгороде до конца 2026 года. При этом первый корпус должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году. Еще одна задача, которую поставил губернатор, - выполнить полностью целевой набор по медицинским и педагогическим специальностям.

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