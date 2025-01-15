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В Госдуме наградили журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2025
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14:33 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/nagrada-1993841888.html
В Госдуме наградили журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
В Госдуме наградили журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2025
В Госдуме наградили журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации, работающих в Думе, в частности, были награждены представители... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:33:00+03:00
2025-01-15T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации, работающих в Думе, в частности, были награждены представители медиагруппы "Россия сегодня" - руководитель группы парламентской информации Александр Масленников, менеджер проектов Константин Хижняк и фотокорреспондент Алексей Майшев, сообщается на сайте Госдумы. "В честь Дня российской печати, который отмечался 13 января, в Государственной Думе прошла традиционная церемония награждения корреспондентов парламентского пула – победителей ежегодного творческого конкурса. С профессиональным праздником журналистов поздравили председатель ГД Вячеслав Володин, руководители и представители политических фракций", - отмечается на сайте ГД. Володин отметил, что журналистский пул Госдумы — самый большой среди всех органов государственной власти, и в настоящее время в ГД аккредитовано 1109 человек. "Это говорит не только об интересе к Государственной Думе, но и о том, что для политиков работа без участия журналистского сообщества просто немыслима. Именно с вашим участием выстраивается диалог с обществом. Вы несете информацию, делаете все для того, чтобы правда восторжествовала. И критика, которая звучит, нам позволяет скорректировать решение и выйти на принятие более качественных законов. Поэтому вам слова благодарности. Это на самом деле очень непростая работа", - сказал он. Кроме того, комментируя слова журналистов о том, что Госдума — лучший парламент в мире, Володин добавил, что россияне живут и работают в лучшей стране, напомнив о впечатлениях заместителя председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, который высоко оценил развитие и благосостояние России. Награды победителям ежегодного творческого конкурса за лучшее освещение работы Госдумы в 2024 году представителям СМИ вручались в номинациях "Радио", "Телевидение", "Печатные СМИ и интернет-издания", "Социальные сети", "Фото" и "Информационные агентства". В частности, в номинации "Информационные агентства" награжден руководитель группы парламентской информации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Масленников. В номинации "Социальные сети" награжден менеджер проектов медиагруппы "Россия сегодня" Константин Хижняк, а в номинации "Фото" — фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев. С Днем российской печати парламентский пул поздравили также руководители и представители фракций. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что журналисты, которые работают в Думе, вносят огромный вклад в общую борьбу против нацизма и фашизма, проявляя мужество, достоинство и говоря слова правды. "Вы говорите правду. И с каждым годом эффективность подачи материала, информации идет по возрастающей", – сказал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, особо отметив работу российских телеканалов, благодаря которой эту правду узнают миллионы людей в мире и исказить ее оппонентам России не получается. По мнению руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, трудно представить работу парламентариев без участия журналистов, добавив, что журналистский пул - "переводчики законов на человеческий язык". "Вы и ваши коллеги обладаете удивительными качествами, которые сегодня наиболее актуальны, – это прежде всего ответственность, которая нам необходима в наше непростое время, когда Россия возрождается, и, конечно же, профессионализм", - сказал вице-спикер ГД Александр Бабаков ("Справедливая Россия – За правду"), также отметив, что именно профессионалы могут не только оценить, но и донести происходящее в обществе. А, по словам заместителя руководителя фракции "Новые люди" Сарданы Авксентьевой, нет сегодня более открытого для диалога места, чем Государственная Дума. "Наша работа без вас совершенно немыслима. Председатель Государственной Думы отметил, что сегодня самый большой пул аккредитован в Государственной Думе. Я считаю, это достижение, то, что нужно распространять в регионы, вплоть до самых маленьких городков и сел. Потому что общение с людьми, диалог возможны только при помощи профессиональной журналистики", - считает парламентарий.
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https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html
https://ria.ru/20250113/medali-1993479741.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, вячеслав володин, андрей данко, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, лдпр, новости агентства, миа "россия сегодня"
Россия, Вячеслав Володин, Андрей Данко, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
В Госдуме наградили журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Володин наградил журналистов "России сегодня" Масленникова, Хижняка и Майшева

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФРуководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и руководитель группы парламентской информации МИА "Россия сегодня" Александр Масленников во время награждения
Руководитель фракции Единая Россия Владимир Васильев и руководитель группы парламентской информации МИА Россия сегодня Александр Масленников во время награждения - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и руководитель группы парламентской информации МИА "Россия сегодня" Александр Масленников во время награждения
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации, работающих в Думе, в частности, были награждены представители медиагруппы "Россия сегодня" - руководитель группы парламентской информации Александр Масленников, менеджер проектов Константин Хижняк и фотокорреспондент Алексей Майшев, сообщается на сайте Госдумы.
«
"В честь Дня российской печати, который отмечался 13 января, в Государственной Думе прошла традиционная церемония награждения корреспондентов парламентского пула – победителей ежегодного творческого конкурса. С профессиональным праздником журналистов поздравили председатель ГД Вячеслав Володин, руководители и представители политических фракций", - отмечается на сайте ГД.
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Володин отметил, что журналистский пул Госдумы — самый большой среди всех органов государственной власти, и в настоящее время в ГД аккредитовано 1109 человек.
«
"Это говорит не только об интересе к Государственной Думе, но и о том, что для политиков работа без участия журналистского сообщества просто немыслима. Именно с вашим участием выстраивается диалог с обществом. Вы несете информацию, делаете все для того, чтобы правда восторжествовала. И критика, которая звучит, нам позволяет скорректировать решение и выйти на принятие более качественных законов. Поэтому вам слова благодарности. Это на самом деле очень непростая работа", - сказал он.
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Майшев во время награждения
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Майшев во время награждения - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Майшев во время награждения
Кроме того, комментируя слова журналистов о том, что Госдума — лучший парламент в мире, Володин добавил, что россияне живут и работают в лучшей стране, напомнив о впечатлениях заместителя председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, который высоко оценил развитие и благосостояние России.
Награды победителям ежегодного творческого конкурса за лучшее освещение работы Госдумы в 2024 году представителям СМИ вручались в номинациях "Радио", "Телевидение", "Печатные СМИ и интернет-издания", "Социальные сети", "Фото" и "Информационные агентства".
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В частности, в номинации "Информационные агентства" награжден руководитель группы парламентской информации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Масленников. В номинации "Социальные сети" награжден менеджер проектов медиагруппы "Россия сегодня" Константин Хижняк, а в номинации "Фото" — фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев.
С Днем российской печати парламентский пул поздравили также руководители и представители фракций.
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и менеджер проектов медиагруппы "Россия сегодня" Константин Хижняк во время награждения
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и менеджер проектов медиагруппы Россия сегодня Константин Хижняк во время награждения - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и менеджер проектов медиагруппы "Россия сегодня" Константин Хижняк во время награждения
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что журналисты, которые работают в Думе, вносят огромный вклад в общую борьбу против нацизма и фашизма, проявляя мужество, достоинство и говоря слова правды.
«
"Вы говорите правду. И с каждым годом эффективность подачи материала, информации идет по возрастающей", – сказал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, особо отметив работу российских телеканалов, благодаря которой эту правду узнают миллионы людей в мире и исказить ее оппонентам России не получается.
По мнению руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, трудно представить работу парламентариев без участия журналистов, добавив, что журналистский пул - "переводчики законов на человеческий язык".
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«
"Вы и ваши коллеги обладаете удивительными качествами, которые сегодня наиболее актуальны, – это прежде всего ответственность, которая нам необходима в наше непростое время, когда Россия возрождается, и, конечно же, профессионализм", - сказал вице-спикер ГД Александр Бабаков ("Справедливая Россия – За правду"), также отметив, что именно профессионалы могут не только оценить, но и донести происходящее в обществе.
А, по словам заместителя руководителя фракции "Новые люди" Сарданы Авксентьевой, нет сегодня более открытого для диалога места, чем Государственная Дума.
"Наша работа без вас совершенно немыслима. Председатель Государственной Думы отметил, что сегодня самый большой пул аккредитован в Государственной Думе. Я считаю, это достижение, то, что нужно распространять в регионы, вплоть до самых маленьких городков и сел. Потому что общение с людьми, диалог возможны только при помощи профессиональной журналистики", - считает парламентарий.
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РоссияВячеслав ВолодинАндрей ДанкоГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФЛДПРНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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