Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору
Маск назвал сломанной организацией регулятор, подавший на него в суд
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X.
Маск отреагировал на публикацию пользователя в соцсети X, описавшего нынешнюю ситуацию в SEC как "полный бардак".
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"Полностью сломанная организация. Они тратят свое время на подобную ерунду, когда так много настоящих преступлений остаются безнаказанными", - написал Маск.
Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
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