https://ria.ru/20250115/mask-1993764312.html

Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору

Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору - РИА Новости, 15.01.2025

Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:25:00+03:00

2025-01-15T06:25:00+03:00

2025-01-15T06:25:00+03:00

в мире

сша

илон маск

twitter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X. Маск отреагировал на публикацию пользователя в соцсети X, описавшего нынешнюю ситуацию в SEC как "полный бардак". "Полностью сломанная организация. Они тратят свое время на подобную ерунду, когда так много настоящих преступлений остаются безнаказанными", - написал Маск. Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.

https://ria.ru/20250112/mask-1993377621.html

https://ria.ru/20250112/mask-1993309877.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, twitter