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Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору - РИА Новости, 15.01.2025
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06:25 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/mask-1993764312.html
Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору
Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору - РИА Новости, 15.01.2025
Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:25:00+03:00
2025-01-15T06:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X. Маск отреагировал на публикацию пользователя в соцсети X, описавшего нынешнюю ситуацию в SEC как "полный бардак". "Полностью сломанная организация. Они тратят свое время на подобную ерунду, когда так много настоящих преступлений остаются безнаказанными", - написал Маск. Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
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в мире, сша, илон маск, twitter
В мире, США, Илон Маск, Twitter
Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору

Маск назвал сломанной организацией регулятор, подавший на него в суд

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X.
Маск отреагировал на публикацию пользователя в соцсети X, описавшего нынешнюю ситуацию в SEC как "полный бардак".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
12 января, 19:46
"Полностью сломанная организация. Они тратят свое время на подобную ерунду, когда так много настоящих преступлений остаются безнаказанными", - написал Маск.
Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
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В миреСШАИлон МаскTwitter
 
 
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