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На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter - РИА Новости, 15.01.2025
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05:24 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/mask-1993761668.html
На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter
На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter - РИА Новости, 15.01.2025
На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на миллиардера Илона Маска за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:24:00+03:00
2025-01-15T05:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на миллиардера Илона Маска за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X, следует из иска в распоряжении РИА Новости. "Ответчик Илон Маск не подал в SEC сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5% находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, что является нарушением федеральных законов о ценных бумагах. В результате Маск смог продолжить скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить не менее 150 миллионов долларов за акции, которые он приобрел после того, как подошел срок подачи отчета о бенефициарном владении", - говорится в иске. Регулятор просит инстанцию в Вашингтоне наложить на Маска гражданский штраф и выплатить компенсацию за неправомерное обогащение в размере, который остается на усмотрение суда, следует из документов. При этом срок полномочий действующего главы регулятора Гэри Генслера истечет 20 января, когда к власти придет новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Маск должен стать чиновником администрации и является его приближенным, в связи с чем американские СМИ не исключают, что иск будет отозван новым руководством регулятора. Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием в как минимум 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
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сша, илон маск, дональд трамп, twitter, в мире
США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter, В мире
На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter

Регулятор США подал в суд на Маска за якобы нарушения при покупке Twitter

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на миллиардера Илона Маска за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X, следует из иска в распоряжении РИА Новости.
"Ответчик Илон Маск не подал в SEC сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5% находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, что является нарушением федеральных законов о ценных бумагах. В результате Маск смог продолжить скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить не менее 150 миллионов долларов за акции, которые он приобрел после того, как подошел срок подачи отчета о бенефициарном владении", - говорится в иске.
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Регулятор просит инстанцию в Вашингтоне наложить на Маска гражданский штраф и выплатить компенсацию за неправомерное обогащение в размере, который остается на усмотрение суда, следует из документов.
При этом срок полномочий действующего главы регулятора Гэри Генслера истечет 20 января, когда к власти придет новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Маск должен стать чиновником администрации и является его приближенным, в связи с чем американские СМИ не исключают, что иск будет отозван новым руководством регулятора.
Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием в как минимум 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
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