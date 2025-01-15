https://ria.ru/20250115/marochko-1993770842.html

ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко

ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025

ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко

ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли потери ВСУ к юго-западу от города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:18:00+03:00

2025-01-15T08:18:00+03:00

2025-01-15T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли потери ВСУ к юго-западу от города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в кременских лесах ВС РФ на участке протяженностью 6 км выровняли положение боевых порядков, а также нанесли ряд огневых поражений по укрепленным районам противника. В результате ударов за несколько суток противник потерял два миномета, одну зенитно-пулеметную установку, бронетранспортер и порядка 40 человек личного состава", - заявил Марочко агентству. Он добавил, что российские войска также заняли позицию ВСУ, позволяющую увеличить радиус обзора на одном из участков. С его слов, на данной позиции было обнаружено большое количество скелетированных останков и фрагментов тел украинских боевиков. Марочко сделал вывод, что в данном районе длительное время у ВСУ отсутствовала эвакуация погибших и раненных.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины