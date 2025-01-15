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ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/marochko-1993770842.html
ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко
ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко
ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли потери ВСУ к юго-западу от города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:18:00+03:00
2025-01-15T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли потери ВСУ к юго-западу от города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в кременских лесах ВС РФ на участке протяженностью 6 км выровняли положение боевых порядков, а также нанесли ряд огневых поражений по укрепленным районам противника. В результате ударов за несколько суток противник потерял два миномета, одну зенитно-пулеметную установку, бронетранспортер и порядка 40 человек личного состава", - заявил Марочко агентству. Он добавил, что российские войска также заняли позицию ВСУ, позволяющую увеличить радиус обзора на одном из участков. С его слов, на данной позиции было обнаружено большое количество скелетированных останков и фрагментов тел украинских боевиков. Марочко сделал вывод, что в данном районе длительное время у ВСУ отсутствовала эвакуация погибших и раненных.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html
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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили тактическое положение в районе Кременной, заявил Марочко

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение к юго-западу от Кременной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли потери ВСУ к юго-западу от города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в кременских лесах ВС РФ на участке протяженностью 6 км выровняли положение боевых порядков, а также нанесли ряд огневых поражений по укрепленным районам противника. В результате ударов за несколько суток противник потерял два миномета, одну зенитно-пулеметную установку, бронетранспортер и порядка 40 человек личного состава", - заявил Марочко агентству.
Он добавил, что российские войска также заняли позицию ВСУ, позволяющую увеличить радиус обзора на одном из участков. С его слов, на данной позиции было обнаружено большое количество скелетированных останков и фрагментов тел украинских боевиков. Марочко сделал вывод, что в данном районе длительное время у ВСУ отсутствовала эвакуация погибших и раненных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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