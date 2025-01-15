Следователи завершили первый допрос президента Южной Кореи
Рёнхап: арестованного президента Южной Кореи отправили в следственный изолятор
© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Следователи завершили первый допрос арестованного в среду президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, он направляется в следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап.
"Допрос президента Юна, в отношении которого сегодня был исполнен ордер на арест, завершился сегодня около 21.40 (15.40 мск - ред.)", - цитирует агентство сообщение Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO).
По данным Рёнхап, сразу по завершении допроса, который продлился почти 11 часов, президента доставили в Сеульский следственный изолятор, расположенный в городе Ыйван к югу от южнокорейской столицы. Юн Сок Ёль проведет там ночь, после чего его снова доставят на допрос в расположенный в 3,5 километрах от изолятора правительственный комплекс в соседнем городе Квачхон, где располагается главное здание CIO.
В среду Юн Сок Ёля допрашивали замглавы CIO и два старших следователя, но президент, по словам его адвоката, присутствовавшего на дознании, не ответил ни на один вопрос. При этом действие ордера на арест, выданного судом в связи с неоднократной неявкой Юн Сок Ёля по требованию следователей, истекает утром 17 января. До этого срока правоохранителям предстоит решить, запрашивать ли у суда разрешение на заключение президента под стражу.
Ранее в среду следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже в связи с введением 3-4 декабря 2024 года военного положения в стране. Сам президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития". Он подчеркнул, что не признает законности расследования, которое, по его словам, показало, что правовая система страны "полностью разрушена". На допросе в управлении по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц Юн Сок Ёль отказался давать показания.