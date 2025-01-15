https://ria.ru/20250115/koreya-1993809764.html

Задержанный президент Южной Кореи отказался давать показания, пишут СМИ

Задержанный президент Южной Кореи отказался давать показания, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2025

Задержанный президент Южной Кореи отказался давать показания, пишут СМИ

Задержанный президент Южной Кореи отказывается давать показания и хранит молчание, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Управление по расследованию коррупции РИА Новости, 15.01.2025

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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Задержанный президент Южной Кореи отказывается давать показания и хранит молчание, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO). Ранее следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам же президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнул, что не признает законность расследования. Сообщается, что допрос начался в 11.00 (05.00 мск), его первая сессия закончилась в 13.30 (07.30 мск), он проходил в комнате для допросов с видеозаписью. В то же время допрос не записывался на видео из-за возражений Юн Сок Ёля. Также президент воспользовался правом хранить молчание. "Насколько я понимаю, в настоящее время он отказывается давать показания", - заявил журналистам представитель CIO. Допрос проходил в присутствии законных представителей Юн Сок Ёля. У следователей есть 48 часов с момента задержания президента, чтобы получить ордер на его официальный арест. Президент обвиняется в том, что якобы возглавил "мятеж", введя военное положение 3-4 декабря. Юн Сок Ёль выразил "глубочайшее сожаление" в связи со своим арестом, назвав весь процесс "потоком нарушений" и "произволом" на основании "ничтожных" ордеров, которые используются для принуждения к выполнению процедур.

https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993754925.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи