https://ria.ru/20250115/koreya-1993761354.html
Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой"
Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой" - РИА Новости, 15.01.2025
Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой"
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и подчеркнул, что не признает законность... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:14:00+03:00
2025-01-15T05:14:00+03:00
2025-01-15T05:14:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
арест президента южной кореи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg
СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и подчеркнул, что не признает законность расследования, говорится в его заявлении гражданам, распространенном президентской администрацией. Президент в обращении заявил, что принял решение проследовать на допрос, когда увидел, как полиция и следователи "вторгаются" в охраняемую зону его резиденции "с использованием пожарного оборудования". "Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий", - заявил Юн Сок Ёль. Он подчеркнул, что это не означает, что он признает законность расследования против себя. "Как президент, обязанный защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, мое согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательные кровопролитные события", - заявил президент. Ранее сообщалось, что следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Сообщалось, что служба охраны не стала активно препятствовать исполнению ордера. Когда следователи вошли в резиденцию, какое-то время продолжались переговоры со стороной президента. Адвокат Юн Сок Ёля в то время заявил, что президент готов добровольно явиться в управление на допрос, чтобы избежать столкновений между полицией и сотрудниками CIO. Но Управление в свою очередь заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки и будет исполнять ордер на арест.
https://ria.ru/20250115/koreya-1993759107.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993759423.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_313dfd78476a81dc366ec563d386ec6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Арест президента Южной Кореи
Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой"
Юн Сок Ёль назвал арест добровольной явкой, чтобы избежать кровопролития
СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и подчеркнул, что не признает законность расследования, говорится в его заявлении гражданам, распространенном президентской администрацией.
Президент в обращении заявил, что принял решение проследовать на допрос, когда увидел, как полиция и следователи "вторгаются" в охраняемую зону его резиденции "с использованием пожарного оборудования".
"Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий", - заявил Юн Сок Ёль
.
Он подчеркнул, что это не означает, что он признает законность расследования против себя.
"Как президент, обязанный защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, мое согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательные кровопролитные события", - заявил президент.
Ранее сообщалось, что следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов.
Сообщалось, что служба охраны не стала активно препятствовать исполнению ордера. Когда следователи вошли в резиденцию, какое-то время продолжались переговоры со стороной президента. Адвокат Юн Сок Ёля в то время заявил, что президент готов добровольно явиться в управление на допрос, чтобы избежать столкновений между полицией и сотрудниками CIO. Но Управление в свою очередь заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки и будет исполнять ордер на арест.