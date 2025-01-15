https://ria.ru/20250115/koreya-1993761354.html

Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой"

Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой" - РИА Новости, 15.01.2025

Президент Южной Кореи назвал арест "добровольной явкой"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и подчеркнул, что не признает законность... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T05:14:00+03:00

2025-01-15T05:14:00+03:00

2025-01-15T05:14:00+03:00

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арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и подчеркнул, что не признает законность расследования, говорится в его заявлении гражданам, распространенном президентской администрацией. Президент в обращении заявил, что принял решение проследовать на допрос, когда увидел, как полиция и следователи "вторгаются" в охраняемую зону его резиденции "с использованием пожарного оборудования". "Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий", - заявил Юн Сок Ёль. Он подчеркнул, что это не означает, что он признает законность расследования против себя. "Как президент, обязанный защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, мое согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательные кровопролитные события", - заявил президент. Ранее сообщалось, что следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Сообщалось, что служба охраны не стала активно препятствовать исполнению ордера. Когда следователи вошли в резиденцию, какое-то время продолжались переговоры со стороной президента. Адвокат Юн Сок Ёля в то время заявил, что президент готов добровольно явиться в управление на допрос, чтобы избежать столкновений между полицией и сотрудниками CIO. Но Управление в свою очередь заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки и будет исполнять ордер на арест.

https://ria.ru/20250115/koreya-1993759107.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993759423.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи