https://ria.ru/20250115/koreya-1993759423.html

Президент Южной Кореи решил добровольно явиться на допрос, сообщил адвокат

Президент Южной Кореи решил добровольно явиться на допрос, сообщил адвокат - РИА Новости, 15.01.2025

Президент Южной Кореи решил добровольно явиться на допрос, сообщил адвокат

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение лично явиться в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T04:25:00+03:00

2025-01-15T04:25:00+03:00

2025-01-15T05:06:00+03:00

в мире

южная корея

юн сок ель

обстановка в южной корее

арест президента южной кореи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg

СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение лично явиться в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), заявил адвокат президента Сок Дон Хён. "Это решение было принято в условиях, когда с раннего утра сотрудники CIO и полиции массово начали продвигаться на территорию резиденции с целью исполнения ордера на арест. При этом поступили сообщения о пострадавших гражданах за пределами резиденции, а также о решительном настрое сотрудников Службы охраны президента, которые твердо намерены предотвратить исполнение ордера на арест президента", - заявил адвокат, текст имеется в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что Юн Сок Ёль считает текущее расследование и попытку ареста "явно незаконными", но ради предотвращения инцидентов в случае физического столкновения между Службой охраны президента и полицией как глава государства "принял вынужденное решение предотвратить эти трагические события". По словам адвоката, президент планирует сегодня в течение дня выехать в управление CIO, как только следователи и полиция покинут территорию резиденции президента и завершится подготовка к его перемещению. Ожидается, что он прибудет в управление через один-два часа после завершения всех мероприятий, предположительно, до полудня. "Президент также планирует лично обратиться к народу с обращением в момент выезда или по прибытии в CIO", - сообщил адвокат. Ранее Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки президента, договаривается об исполнении ордера на арест. Следствие начало вторую попытку ареста президента в среду на рассвете. Спустя около двух с половиной часов противостояния с охраной, применив лестницы, сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию примерно в 07.30 (01.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. На третьей линии заграждений служба охраны после предупреждения со стороны следствия уже сама открыла ворота и пропустила полицию и следователей.

https://ria.ru/20250115/koreya-1993759107.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи