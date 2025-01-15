https://ria.ru/20250115/koreya-1993754925.html

СМИ: следователи прошли три линии заграждения внутри резиденции Юн Сок Еля

СМИ: следователи прошли три линии заграждения внутри резиденции Юн Сок Еля - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: следователи прошли три линии заграждения внутри резиденции Юн Сок Еля

Южнокорейские следователи прошли через третью линию заграждения внутри президентской резиденции в попытках арестовать лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля, служба... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T02:58:00+03:00

2025-01-15T02:58:00+03:00

2025-01-15T05:07:00+03:00

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арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Южнокорейские следователи прошли через третью линию заграждения внутри президентской резиденции в попытках арестовать лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля, служба охраны президента открыла ворота, идут переговоры об исполнении ордера на арест, передает агентство Рёнхап. Преодолев баррикаду из автомобилей, установленную службой охраны президента, следователи прорвалась через первый рубеж обороны, после чего направились к подъездному пути резиденции. Затем они обошли баррикаду, установленную на втором рубеже обороны внутри территории резиденции. Вслед за этим следователи прошли третью линию заграждения. Сообщается, что ворота были открыты, часть полицейских вернулись к выходу из резиденции, а служба охраны президента стала убирать заграждения из автобусов, выстроенные на ее территории.Как отмечает телеканал Рёнхап ТВ, вероятнее всего, служба охраны президента сосредоточила большинство своих сил на защите самого здания резиденции, но есть вероятность, что раскол внутри самой охраны в итоге позволил договориться с полицией и следствием. Ранее следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. Спустя примерно 2,5 часа, использовав лестницы, примерно в 7.30 (1.30 мск) сотрудники полиции и управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных проникли в резиденцию.Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной. В то же время, по данным телеканала, для обеспечения порядка вблизи резиденции было мобилизовали более трех тысяч полицейских. Вокруг ее территории поставили около 100 полицейских автобусов, возле резиденции идут митинги противников и сторонников Юн Сок Ёля. Ряд дорог в районе перекрыли, что вызвало "транспортный хаос" в утренний час пик. Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.

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https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html

https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи