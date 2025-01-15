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СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 15.01.2025
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12:04 15.01.2025 (обновлено: 16:55 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/forbes-1993811480.html
СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении
СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении
На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:04:00+03:00
2025-01-15T16:55:00+03:00
в мире
украина
киев
красноармейск
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые", — говорится в материале.Как указал Экс, такое решение приняли после распада 155-й механизированной бригады: из 5800 солдат примерно 1700 дезертировали, из-за чего подразделение развалилось до того, как прибыло в Красноармейск.Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html
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в мире, украина, киев, красноармейск, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Киев, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Forbes
СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении

Forbes: на Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые", — говорится в материале.
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Как указал Экс, такое решение приняли после распада 155-й механизированной бригады: из 5800 солдат примерно 1700 дезертировали, из-за чего подразделение развалилось до того, как прибыло в Красноармейск.
Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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