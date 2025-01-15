https://ria.ru/20250115/forbes-1993811480.html

СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении

СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении

На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые", — говорится в материале.Как указал Экс, такое решение приняли после распада 155-й механизированной бригады: из 5800 солдат примерно 1700 дезертировали, из-за чего подразделение развалилось до того, как прибыло в Красноармейск.Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993784652.html

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в мире, украина, киев, красноармейск, вооруженные силы украины, forbes