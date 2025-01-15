https://ria.ru/20250115/dron-1993917211.html

Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов

Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 16.01.2025

Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов

Дрон "Князь Вандал", разработанный новгородским центром "Ушкуйник", уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-15T21:19:00+03:00

2025-01-15T21:19:00+03:00

2025-01-16T08:43:00+03:00

технологии

новгородская область

андрей никитин (политик)

fpv-дрон

специальная военная операция на украине

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Дрон "Князь Вандал", разработанный новгородским центром "Ушкуйник", уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания. Он уточнил, что новгородские инженеры меньше чем за год с нуля создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал". "Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы новгородским оружием", — отметил Никитин.Как сообщал губернатор ранее, оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал" — это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник", основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны. С августа 2024 года она уже зарекомендовала себя на фронте.

https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, новгородская область, андрей никитин (политик), fpv-дрон