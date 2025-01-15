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Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 15.01.2025 (обновлено: 08:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250115/dron-1993917211.html
Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов
Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 16.01.2025
Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов
Дрон "Князь Вандал", разработанный новгородским центром "Ушкуйник", уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-15T21:19:00+03:00
2025-01-16T08:43:00+03:00
технологии
новгородская область
андрей никитин (политик)
fpv-дрон
специальная военная операция на украине
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Дрон "Князь Вандал", разработанный новгородским центром "Ушкуйник", уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания. Он уточнил, что новгородские инженеры меньше чем за год с нуля создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал". &quot;Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы новгородским оружием&quot;, — отметил Никитин.Как сообщал губернатор ранее, оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал" — это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник", основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны. С августа 2024 года она уже зарекомендовала себя на фронте.
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технологии, новгородская область, андрей никитин (политик), fpv-дрон
Технологии, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), FPV-дрон, Специальная военная операция на Украине
Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов

FPV-дрон "Князь Вандал" уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале ЧАДАЕВКадр видео применения дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области
Кадр видео применения дрона Князь Вандал Новгородский в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале ЧАДАЕВ
Кадр видео применения дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Дрон "Князь Вандал", разработанный новгородским центром "Ушкуйник", уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания.
Он уточнил, что новгородские инженеры меньше чем за год с нуля создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал".
«

"Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы новгородским оружием", — отметил Никитин.

Как сообщал губернатор ранее, оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал" — это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник", основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны. С августа 2024 года она уже зарекомендовала себя на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииНовгородская областьАндрей Никитин (политик)FPV-дрон
 
 
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