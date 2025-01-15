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При падении БПЛА в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе

При падении БПЛА в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе - РИА Новости, 15.01.2025

При падении БПЛА в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе

Возгорание на территории нефтебазы произошло в результате падения нескольких БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:19:00+03:00

2025-01-15T23:19:00+03:00

2025-01-15T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

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ВОРОНЕЖ, 15 янв — РИА Новости. Возгорание на территории нефтебазы произошло в результате падения нескольких БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы", — сказал он. По словам главы региона, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Во вторник массированная атака БПЛА привела к повреждениям на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе. ПВО ликвидировала большое количество целей, никто не пострадал.

https://ria.ru/20250115/makeevka-1993873198.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина