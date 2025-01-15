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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.01.2025
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области в среду, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:57:00+03:00
2025-01-15T19:57:00+03:00
2025-01-15T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области в среду, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду, в 17:12 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили над Воронежской областью несколько дронов