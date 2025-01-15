https://ria.ru/20250115/bespilotniki-1993910192.html

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.01.2025

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области в среду, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:57:00+03:00

2025-01-15T19:57:00+03:00

2025-01-15T20:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

пво

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воронеж

александр гусев (губернатор)

украина

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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области в среду, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду, в 17:12 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, пво, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, беспилотники