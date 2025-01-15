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В Воронежской области сбили украинский беспилотник
В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.01.2025
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Один БПЛА обнаружен и подавлен в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:21:00+03:00
2025-01-15T09:21:00+03:00
2025-01-15T09:21:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Один БПЛА обнаружен и подавлен в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Беспилотник был обнаружен и подавлен в Воронежской области утром в среду. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал Гусев в Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Гусев: в Воронежской области обнаружен и подавлен беспилотник