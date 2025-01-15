https://ria.ru/20250115/belousov-1993853254.html

Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне

Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне - РИА Новости, 15.01.2025

Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне

Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:08:00+03:00

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день победы

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил глава министерства Андрей Белоусов.В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне."Личный состав министерства обороны осознает возложенную на него огромную ответственность. Для каждого из нас - большая честь принять участие в организации празднования этой знаменательной даты. Сделаем все от нас зависящее, чтобы торжественные мероприятия прошли на самом высоком уровне", - сказал Белоусов на заседании российского организационного комитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/putin-1993856611.html

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2025

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день победы, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, общество