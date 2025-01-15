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Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне
Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне
Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:08:00+03:00
2025-01-15T15:08:00+03:00
2025-01-15T15:23:00+03:00
день победы
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил глава министерства Андрей Белоусов.В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне."Личный состав министерства обороны осознает возложенную на него огромную ответственность. Для каждого из нас - большая честь принять участие в организации празднования этой знаменательной даты. Сделаем все от нас зависящее, чтобы торжественные мероприятия прошли на самом высоком уровне", - сказал Белоусов на заседании российского организационного комитета "Победа".
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день победы, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, общество
День Победы, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Общество
Минобороны сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне
Белоусов: МО сделает все для празднования 80-летия Победы на высшем уровне