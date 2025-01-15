https://ria.ru/20250115/bayden-1993929235.html

Белый дом раскрыл детали прощального обращения Байдена к нации

Белый дом раскрыл детали прощального обращения Байдена к нации - РИА Новости, 16.01.2025

Белый дом раскрыл детали прощального обращения Байдена к нации

Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации намерен быть "позитивным" и сфокусироваться на стоящих перед американцами возможностях, заявила... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-15T23:50:00+03:00

2025-01-15T23:50:00+03:00

2025-01-16T00:00:00+03:00

в мире

джо байден

администрация президента сша

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации намерен быть "позитивным" и сфокусироваться на стоящих перед американцами возможностях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президенту есть много что сказать, много мыслей, которыми он хочет поделиться, действительно затронуть момент, в котором мы сейчас находимся. Вы это услышите от президента. Он также хочет быть позитивным. Разговор о том, что мы можем делать, о возможностях и о том, как он видит, как эта страна движется вперед", - сообщила она журналистам на брифинге.Действующий президент США Джо Байден позднее произнесет свою прощальную речь в качестве главы государства на фоне низких рейтингов одобрения. Выступление запланировано на 20.00 по местному времени (4.00 мск).Последний опрос Gallup показал, что большинство американцев (67%) считают, что США за четыре года президентства Байдена потеряли позиции по ключевым экономическим и международным вопросам. Согласно исследованию, наиболее негативно граждане оценивают изменения в федеральном долге (67% считают, что ситуация ухудшилась), иммиграции (64%), разрыве между богатыми и бедными (60%), экономике (59%), международном положении страны (58%) и уровне преступности (51%).

https://ria.ru/20250114/krym-1993585024.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, администрация президента сша, сша, карин жан-пьер