Белый дом раскрыл детали прощального обращения Байдена к нации
Белый дом: Байден в прощальном обращении к нации намерен быть позитивным
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации намерен быть "позитивным" и сфокусироваться на стоящих перед американцами возможностях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Президенту есть много что сказать, много мыслей, которыми он хочет поделиться, действительно затронуть момент, в котором мы сейчас находимся. Вы это услышите от президента. Он также хочет быть позитивным. Разговор о том, что мы можем делать, о возможностях и о том, как он видит, как эта страна движется вперед", - сообщила она журналистам на брифинге.
Действующий президент США Джо Байден позднее произнесет свою прощальную речь в качестве главы государства на фоне низких рейтингов одобрения. Выступление запланировано на 20.00 по местному времени (4.00 мск).
Последний опрос Gallup показал, что большинство американцев (67%) считают, что США за четыре года президентства Байдена потеряли позиции по ключевым экономическим и международным вопросам. Согласно исследованию, наиболее негативно граждане оценивают изменения в федеральном долге (67% считают, что ситуация ухудшилась), иммиграции (64%), разрыве между богатыми и бедными (60%), экономике (59%), международном положении страны (58%) и уровне преступности (51%).
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