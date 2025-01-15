https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993844385.html

Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза

Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза - РИА Новости, 15.01.2025

Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза

"АвтоВАЗ" экспортировал в 2024 году более 21 тысячи автомобилей Lada, продажи выросли в 4 раза, следует из презентации, представленной вице-президентом компании РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:38:00+03:00

2025-01-15T14:38:00+03:00

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авто

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" экспортировал в 2024 году более 21 тысячи автомобилей Lada, продажи выросли в 4 раза, следует из презентации, представленной вице-президентом компании по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым. "Более 21 000 новых автомобилей Lada было отгружено на зарубежные рынки... Успешный перезапуск экспорта Lada. В 2,5 раза больше стран, чем в 2023. Четырехкратный рост продаж относительно 2023", - говорится в презентации. Там же отмечается, что поставки осуществлялись в 20 стран. При этом годом ранее в презентации по итогам 2023 года было указано, что экспорт составил 6,5 тысяч автомобилей Lada. В планах по экспорту на 2025 год отмечены "увеличение объемов на 50%; расширение географии до 25 стран". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.

https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html

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Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, автоваз, lada vesta