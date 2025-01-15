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Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза - РИА Новости, 15.01.2025
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14:38 15.01.2025 (обновлено: 14:39 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993844385.html
Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза
Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза - РИА Новости, 15.01.2025
Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза
"АвтоВАЗ" экспортировал в 2024 году более 21 тысячи автомобилей Lada, продажи выросли в 4 раза, следует из презентации, представленной вице-президентом компании РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:38:00+03:00
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экономика
авто
тольятти
ижевск
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" экспортировал в 2024 году более 21 тысячи автомобилей Lada, продажи выросли в 4 раза, следует из презентации, представленной вице-президентом компании по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым. "Более 21 000 новых автомобилей Lada было отгружено на зарубежные рынки... Успешный перезапуск экспорта Lada. В 2,5 раза больше стран, чем в 2023. Четырехкратный рост продаж относительно 2023", - говорится в презентации. Там же отмечается, что поставки осуществлялись в 20 стран. При этом годом ранее в презентации по итогам 2023 года было указано, что экспорт составил 6,5 тысяч автомобилей Lada. В планах по экспорту на 2025 год отмечены "увеличение объемов на 50%; расширение географии до 25 стран". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html
тольятти
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Экспорт автомобилей Lada увеличился в четыре раза

"АвтоВАЗ" в 2024 году экспортировал более 21 тысячи автомобилей Lada,

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" экспортировал в 2024 году более 21 тысячи автомобилей Lada, продажи выросли в 4 раза, следует из презентации, представленной вице-президентом компании по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым.
«
"Более 21 000 новых автомобилей Lada было отгружено на зарубежные рынки... Успешный перезапуск экспорта Lada. В 2,5 раза больше стран, чем в 2023. Четырехкратный рост продаж относительно 2023", - говорится в презентации. Там же отмечается, что поставки осуществлялись в 20 стран. При этом годом ранее в презентации по итогам 2023 года было указано, что экспорт составил 6,5 тысяч автомобилей Lada.
В планах по экспорту на 2025 год отмечены "увеличение объемов на 50%; расширение географии до 25 стран".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada
14 января, 09:47
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскСанкт-ПетербургАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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