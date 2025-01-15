https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html

Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста

Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста - РИА Новости, 15.01.2025

Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста

Южнокорейские следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его согласно ордеру, но служба... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T00:04:00+03:00

2025-01-15T00:04:00+03:00

2025-01-15T03:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Южнокорейские следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его согласно ордеру, но служба безопасности главы государства оказала сопротивление, сообщает Рёнхап. "Следователи в среду (По местному времени. — Прим. ред.) прибыли к президентской резиденции для второй попытки задержания отстраненного президента... Следователи вступили в противостояние с президентской службой безопасности после предъявления ордеров на обыск и задержание... Юристы Юна говорят, что ордер на задержание Юна "недействителен", — передает агентство. Порядка 30 депутатов из правящей партии пытались препятствовать попытке исполнения ордера. Полиция задействовала примерно три тысячи сотрудников, чтобы обеспечить доступ к президентской резиденции. При этом тем, кто будет препятствовать исполнению ордера, следователи пригрозили арестом. Ранее агентство Рёнхап передавало, что военные, охраняющие резиденцию Юн Сок Ёля, согласились пустить туда следователей. Отмечалось, что новая попытка ареста может быть предпринята уже ранним утром 15 января. Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны южнокорейского лидера в подготовке к применению боевых патронов, чтобы помешать аресту президента. Сообщалось, что служба охраны якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнить ордер. Служба охраны в ответ назвала обвинения в свой адрес "абсолютно не соответствующими действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более чем пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.

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https://ria.ru/20241212/koreya-1988866713.html

https://ria.ru/20250110/koreya-1993091739.html

https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html

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в мире, юн сок ель, обстановка в южной корее, южная корея