Рейтинг@Mail.ru
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 15.01.2025 (обновлено: 03:21 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста - РИА Новости, 15.01.2025
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста
Южнокорейские следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его согласно ордеру, но служба... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:04:00+03:00
2025-01-15T03:21:00+03:00
в мире
юн сок ель
обстановка в южной корее
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992379585_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fb4d2cbf785eea8d3b8997c73fc6b863.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Южнокорейские следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его согласно ордеру, но служба безопасности главы государства оказала сопротивление, сообщает Рёнхап. "Следователи в среду (По местному времени. — Прим. ред.) прибыли к президентской резиденции для второй попытки задержания отстраненного президента... Следователи вступили в противостояние с президентской службой безопасности после предъявления ордеров на обыск и задержание... Юристы Юна говорят, что ордер на задержание Юна "недействителен", — передает агентство. Порядка 30 депутатов из правящей партии пытались препятствовать попытке исполнения ордера. Полиция задействовала примерно три тысячи сотрудников, чтобы обеспечить доступ к президентской резиденции. При этом тем, кто будет препятствовать исполнению ордера, следователи пригрозили арестом. Ранее агентство Рёнхап передавало, что военные, охраняющие резиденцию Юн Сок Ёля, согласились пустить туда следователей. Отмечалось, что новая попытка ареста может быть предпринята уже ранним утром 15 января. Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны южнокорейского лидера в подготовке к применению боевых патронов, чтобы помешать аресту президента. Сообщалось, что служба охраны якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнить ордер. Служба охраны в ответ назвала обвинения в свой адрес "абсолютно не соответствующими действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более чем пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
https://ria.ru/20250112/koreya-1993342314.html
https://ria.ru/20241212/koreya-1988866713.html
https://ria.ru/20250110/koreya-1993091739.html
https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992379585_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_4f6f01ed80f9adbdd1c3efa5beae82cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юн сок ель, обстановка в южной корее, южная корея
В мире, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, Южная Корея
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста

YNA: охрана отстраненного президента РК воспрепятствовала попытке арестовать его

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция возле ворот президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея
Полиция возле ворот президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция возле ворот президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Южнокорейские следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его согласно ордеру, но служба безопасности главы государства оказала сопротивление, сообщает Рёнхап.
«
"Следователи в среду (По местному времени. — Прим. ред.) прибыли к президентской резиденции для второй попытки задержания отстраненного президента... Следователи вступили в противостояние с президентской службой безопасности после предъявления ордеров на обыск и задержание... Юристы Юна говорят, что ордер на задержание Юна "недействителен", — передает агентство.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ
12 января, 13:48
Порядка 30 депутатов из правящей партии пытались препятствовать попытке исполнения ордера. Полиция задействовала примерно три тысячи сотрудников, чтобы обеспечить доступ к президентской резиденции. При этом тем, кто будет препятствовать исполнению ордера, следователи пригрозили арестом.
Ранее агентство Рёнхап передавало, что военные, охраняющие резиденцию Юн Сок Ёля, согласились пустить туда следователей. Отмечалось, что новая попытка ареста может быть предпринята уже ранним утром 15 января.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов
12 декабря 2024, 17:02
Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны южнокорейского лидера в подготовке к применению боевых патронов, чтобы помешать аресту президента. Сообщалось, что служба охраны якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнить ордер. Служба охраны в ответ назвала обвинения в свой адрес "абсолютно не соответствующими действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.
Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более чем пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Начальник службы охраны президента Южной Кореи подал в отставку
10 января, 12:13

Политический кризис в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.
Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.
После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте
5 января, 12:46
 
В миреЮн Сок ЕльОбстановка в Южной КорееЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала