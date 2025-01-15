Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне
Андрей Никитин: обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области.
"В июне начнется реконструкция 18 линий электропередачи на территориях 11 районов области. Там, где отключения происходят чаще всего. Это Крестецкий, Батецкий, Любытинский, Пестовский, Окуловский, Мошенской и Валдайский районы и округа. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 1 миллиарда рублей. Что позволит повысить надёжность электроснабжения для более 10 тысяч жителей в 204 населённых пунктах. Все мы очень ждали этих решений", - сообщил Никитин.
Как ранее сообщала пресс-служба "Россети Северо-Запад", на программу повышения надежности электроснабжения Новгородской области будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2026 года, к этому времени энергетики модернизируют 636 километров ЛЭП.