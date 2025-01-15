Рейтинг@Mail.ru
Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 15.01.2025 (обновлено: 15:02 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993843423.html
Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне
Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне - РИА Новости, 15.01.2025
Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне
Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:35:00+03:00
2025-01-15T15:02:00+03:00
новгородская область
валдайский район
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993850555_0:101:1776:1100_1920x0_80_0_0_fcc25aed1e787c52ac87ea39bbd712f6.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области. "В июне начнется реконструкция 18 линий электропередачи на территориях 11 районов области. Там, где отключения происходят чаще всего. Это Крестецкий, Батецкий, Любытинский, Пестовский, Окуловский, Мошенской и Валдайский районы и округа. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 1 миллиарда рублей. Что позволит повысить надёжность электроснабжения для более 10 тысяч жителей в 204 населённых пунктах. Все мы очень ждали этих решений", - сообщил Никитин. Как ранее сообщала пресс-служба "Россети Северо-Запад", на программу повышения надежности электроснабжения Новгородской области будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2026 года, к этому времени энергетики модернизируют 636 километров ЛЭП.
https://ria.ru/20250115/kreditovanie-1993843141.html
новгородская область
валдайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993850555_197:0:1776:1184_1920x0_80_0_0_4ff53509310ba14c1248278b41a4ea13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, валдайский район, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Валдайский район, Андрей Никитин (политик)
Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне

Андрей Никитин: обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области.
"В июне начнется реконструкция 18 линий электропередачи на территориях 11 районов области. Там, где отключения происходят чаще всего. Это Крестецкий, Батецкий, Любытинский, Пестовский, Окуловский, Мошенской и Валдайский районы и округа. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 1 миллиарда рублей. Что позволит повысить надёжность электроснабжения для более 10 тысяч жителей в 204 населённых пунктах. Все мы очень ждали этих решений", - сообщил Никитин.
Как ранее сообщала пресс-служба "Россети Северо-Запад", на программу повышения надежности электроснабжения Новгородской области будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2026 года, к этому времени энергетики модернизируют 636 километров ЛЭП.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Кредитование для восстановления памятников запустят в Новгородской области
Вчера, 14:34
 
Новгородская областьВалдайский районАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала