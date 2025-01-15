https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993843423.html

Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне

Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне - РИА Новости, 15.01.2025

Масштабное обновление электроснабжения Новгородской области начнется в июне

Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:35:00+03:00

2025-01-15T14:35:00+03:00

2025-01-15T15:02:00+03:00

новгородская область

валдайский район

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Масштабная модернизация сетей электроснабжения Новгородской области начнется в июне, сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области. "В июне начнется реконструкция 18 линий электропередачи на территориях 11 районов области. Там, где отключения происходят чаще всего. Это Крестецкий, Батецкий, Любытинский, Пестовский, Окуловский, Мошенской и Валдайский районы и округа. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 1 миллиарда рублей. Что позволит повысить надёжность электроснабжения для более 10 тысяч жителей в 204 населённых пунктах. Все мы очень ждали этих решений", - сообщил Никитин. Как ранее сообщала пресс-служба "Россети Северо-Запад", на программу повышения надежности электроснабжения Новгородской области будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2026 года, к этому времени энергетики модернизируют 636 километров ЛЭП.

https://ria.ru/20250115/kreditovanie-1993843141.html

новгородская область

валдайский район

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новгородская область, валдайский район, андрей никитин (политик)