https://ria.ru/20250115/aliexpress--1993837199.html
В работе AliExpress произошел сбой
В работе AliExpress произошел сбой - РИА Новости, 15.01.2025
В работе AliExpress произошел сбой
Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:06:00+03:00
2025-01-15T14:06:00+03:00
2025-01-15T14:17:00+03:00
aliexpress
технологии
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
aliexpress, технологии, россия
AliExpress, Технологии, Россия
В работе AliExpress произошел сбой
Россияне пожаловались на сбой в работе AliExpress