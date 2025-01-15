https://ria.ru/20250115/aliexpress--1993837199.html

В работе AliExpress произошел сбой

В работе AliExpress произошел сбой - РИА Новости, 15.01.2025

В работе AliExpress произошел сбой

Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:06:00+03:00

2025-01-15T14:06:00+03:00

2025-01-15T14:17:00+03:00

aliexpress

технологии

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.

https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

aliexpress, технологии, россия