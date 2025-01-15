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В работе AliExpress произошел сбой - РИА Новости, 15.01.2025
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14:06 15.01.2025 (обновлено: 14:17 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/aliexpress--1993837199.html
В работе AliExpress произошел сбой
В работе AliExpress произошел сбой - РИА Новости, 15.01.2025
В работе AliExpress произошел сбой
Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:06:00+03:00
2025-01-15T14:17:00+03:00
aliexpress
технологии
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
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россия
РИА Новости
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Варвара Скокшина
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
aliexpress, технологии, россия
AliExpress, Технологии, Россия
В работе AliExpress произошел сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе AliExpress

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.
По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Рунете произошел масштабный сбой
14 января, 17:27
 
AliExpressТехнологииРоссия
 
 
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