https://ria.ru/20250114/vs-1993577843.html

Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко

Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025

Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко

Военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:09:00+03:00

2025-01-14T08:09:00+03:00

2025-01-14T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки (ЛНР) отмечено продвижение наших войск по направлению Петровского (украинское название Грековка), расположенного на западной границе ЛНР", - сообщил Марочко. Он уточнил, что, уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, российские войска сократили межпозиционное пространство между передовыми позициями. "На данный момент расстояние до украинских позиций в окрестностях Петровского составляет менее 3 километров. Также ВС РФ расширили зону контроля вдоль западного берега реки Жеребец", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины