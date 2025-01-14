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Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/vs-1993577843.html
Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко
Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025
Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко
Военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:09:00+03:00
2025-01-14T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки (ЛНР) отмечено продвижение наших войск по направлению Петровского (украинское название Грековка), расположенного на западной границе ЛНР", - сообщил Марочко. Он уточнил, что, уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, российские войска сократили межпозиционное пространство между передовыми позициями. "На данный момент расстояние до украинских позиций в окрестностях Петровского составляет менее 3 километров. Также ВС РФ расширили зону контроля вдоль западного берега реки Жеребец", - рассказал Марочко.
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луганская народная республика, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные теснят ВСУ к границе ЛНР, заявил Марочко

Марочко заявил, что российские военные теснят ВСУ к западной границе ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки (ЛНР) отмечено продвижение наших войск по направлению Петровского (украинское название Грековка), расположенного на западной границе ЛНР", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что, уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, российские войска сократили межпозиционное пространство между передовыми позициями.
"На данный момент расстояние до украинских позиций в окрестностях Петровского составляет менее 3 километров. Также ВС РФ расширили зону контроля вдоль западного берега реки Жеребец", - рассказал Марочко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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