https://ria.ru/20250114/ukraina-1993693274.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2025

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Сумской областях, а также в одном из районов Черкасской области Украины,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:45:00+03:00

2025-01-14T16:45:00+03:00

2025-01-14T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Сумской областях, а также в одном из районов Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Кировоградской области тревога звучит более часа, в Сумской области - сорок минут. В Черниговской области тревогу объявили в 16.15 мск, спустя десять минут тревога охватила Одесскую область. Кроме того тревога звучит в Черкасском районе Черкасской области. Ранее во вторник тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина