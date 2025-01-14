В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Сумской областях, а также в одном из районов Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, в Кировоградской области тревога звучит более часа, в Сумской области - сорок минут.
В Черниговской области тревогу объявили в 16.15 мск, спустя десять минут тревога охватила Одесскую область. Кроме того тревога звучит в Черкасском районе Черкасской области.
Ранее во вторник тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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