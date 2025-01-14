Рейтинг@Mail.ru
У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 14.01.2025 (обновлено: 12:18 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ukraina-1993618524.html
У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ
У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ
У команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:13:00+03:00
2025-01-14T12:18:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_0:188:3066:1913_1920x0_80_0_0_cf011f28d4e4c3bdc449144cbf778ac9.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он заинтересован в том, чтобы курировать "сделку века" по ней, передает агентство Блумберг."Занимающиеся планированием члены команды Трампа рассматривают несколько идей, плана для Украины, который мог бы быть приведен в исполнение после инаугурации..., нет", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских и украинских чиновников.При этом, по словам источников, избранный президент США выразил интерес к курированию "провозглашенной им самим сделки века" по Украине. Они добавили, что Трамп также добивается открытия канала связи с президентом России Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_574a616a52eb574a73998e41b49e5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ

Bloomberg: у команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он заинтересован в том, чтобы курировать "сделку века" по ней, передает агентство Блумберг.
"Занимающиеся планированием члены команды Трампа рассматривают несколько идей, плана для Украины, который мог бы быть приведен в исполнение после инаугурации..., нет", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских и украинских чиновников.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп
08:00
При этом, по словам источников, избранный президент США выразил интерес к курированию "провозглашенной им самим сделки века" по Украине. Они добавили, что Трамп также добивается открытия канала связи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
11 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала