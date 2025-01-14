https://ria.ru/20250114/ukraina-1993618524.html

У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ

У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2025

У команды Трампа нет плана по Украине после его инаугурации, пишут СМИ

У команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:13:00+03:00

2025-01-14T12:13:00+03:00

2025-01-14T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он заинтересован в том, чтобы курировать "сделку века" по ней, передает агентство Блумберг."Занимающиеся планированием члены команды Трампа рассматривают несколько идей, плана для Украины, который мог бы быть приведен в исполнение после инаугурации..., нет", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских и украинских чиновников.При этом, по словам источников, избранный президент США выразил интерес к курированию "провозглашенной им самим сделки века" по Украине. Они добавили, что Трамп также добивается открытия канала связи с президентом России Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато