Рейтинг@Mail.ru
Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 14.01.2025 (обновлено: 22:47 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993744035.html
Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме
Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.01.2025
Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден в ходе обсуждений с избранным главой государства Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:46:00+03:00
2025-01-14T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a592baf06112469e657c324f0802c6b8.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обсуждений с избранным главой государства Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию силы" в переговорах Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку - ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html
https://ria.ru/20250114/dugin-1993735062.html
россия
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5efd03c62309ee7098e9866d6e8ca227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме

Координатор Кирби: Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обсуждений с избранным главой государства Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию силы" в переговорах Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку - ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы", - сообщил он журналистам на брифинге.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине
Вчера, 22:00
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДжо БайденДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала