https://ria.ru/20250114/tramp-1993744035.html

Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме

Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.01.2025

Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в ходе обсуждений с избранным главой государства Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:46:00+03:00

2025-01-14T22:46:00+03:00

2025-01-14T22:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обсуждений с избранным главой государства Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию силы" в переговорах Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку - ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html

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