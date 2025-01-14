В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра
Охотнадзор подтвердил причастность амурского тигра к гибели мужчины в Приморье
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника устанавливаются, сообщает минприроды региона в Telegram-канале.
Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. Согласно поступившей от местных жителей информации, тигр напал на рыбачившего на речке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место отравились сотрудники полиции и охотнадзора.
"К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники полиции и специалисты охотнадзора", - сказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, видеокомментарий которого размещен минприроды Приморья.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.