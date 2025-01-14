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В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра - РИА Новости, 14.01.2025
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08:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tigr-1993577452.html
В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра
В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра - РИА Новости, 14.01.2025
В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра
Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:00:00+03:00
2025-01-14T08:00:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника устанавливаются, сообщает минприроды региона в Telegram-канале. Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. Согласно поступившей от местных жителей информации, тигр напал на рыбачившего на речке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место отравились сотрудники полиции и охотнадзора. "К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники полиции и специалисты охотнадзора", - сказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, видеокомментарий которого размещен минприроды Приморья. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html
https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html
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дальнереченский район
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происшествия, россия, дальнереченский район, приморский край
Происшествия, Россия, Дальнереченский район, Приморский край
В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра

Охотнадзор подтвердил причастность амурского тигра к гибели мужчины в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника устанавливаются, сообщает минприроды региона в Telegram-канале.
Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. Согласно поступившей от местных жителей информации, тигр напал на рыбачившего на речке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место отравились сотрудники полиции и охотнадзора.
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"К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники полиции и специалисты охотнадзора", - сказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, видеокомментарий которого размещен минприроды Приморья.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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