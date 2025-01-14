https://ria.ru/20250114/tigr-1993577452.html

В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра

В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра - РИА Новости, 14.01.2025

В Приморье подтвердили гибель мужчины из-за нападения амурского тигра

Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

происшествия

россия

дальнереченский район

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131927/58/1319275875_0:176:2712:1702_1920x0_80_0_0_5cbb8fa59e8502bbd076d748ae9e1885.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность амурского тигра к гибели мужчины в окрестностях села Зимники в Приморье, причины агрессивного поведения хищника устанавливаются, сообщает минприроды региона в Telegram-канале. Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. Согласно поступившей от местных жителей информации, тигр напал на рыбачившего на речке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место отравились сотрудники полиции и охотнадзора. "К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники полиции и специалисты охотнадзора", - сказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, видеокомментарий которого размещен минприроды Приморья. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html

россия

дальнереченский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, дальнереченский район, приморский край