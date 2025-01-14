https://ria.ru/20250114/ssha-1993699995.html

В США допустили возможность требовать от Украины признать потерю территорий

В США допустили возможность требовать от Украины признать потерю территорий - РИА Новости, 14.01.2025

В США допустили возможность требовать от Украины признать потерю территорий

США допускают возможность требовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:16:00+03:00

2025-01-14T17:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. США допускают возможность требовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times. "Это правда, что мы могли бы отрезать (помощь. — Прим. ред.) Украине. Мы могли бы сказать: "Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории". Это вариант, доступный нам", — сказал он.При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом не хочет этого делать. "Я не думаю, что США должны говорить Украине: "Вы просто должны сдаться. Мы закончим, если вы не сдадитесь". Я считаю, что это ненадлежащее использование американского влияния", — добавил чиновник. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

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в мире, россия, украина, сша, джейк салливан, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины