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В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров - РИА Новости, 14.01.2025
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16:58 14.01.2025 (обновлено: 17:05 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ssha-1993696350.html
В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров
В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров - РИА Новости, 14.01.2025
В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров
США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с Россией до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в войну, заявил советник... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:58:00+03:00
2025-01-14T17:05:00+03:00
в мире
киев
россия
сша
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с Россией до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в войну, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это (конфликт на Украине - ред.) не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну", - сказал он в интервью газете New York Times, комментируя возможность принуждения Украины к переговорам.Как подчеркнул Салливан, Белый дом при администрации президента США Джо Байдена не намерен увязывать оказание военной помощи Киеву с требованием о ведении переговоров с Россией.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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В мире, Киев, Россия, США, Украина, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Джо Байден
В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров

В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с Россией до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в войну, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это (конфликт на Украине - ред.) не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну", - сказал он в интервью газете New York Times, комментируя возможность принуждения Украины к переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Как подчеркнул Салливан, Белый дом при администрации президента США Джо Байдена не намерен увязывать оказание военной помощи Киеву с требованием о ведении переговоров с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Кадр записи с камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В миреКиевРоссияСШАУкраинаДжейк СалливанНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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