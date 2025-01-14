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Ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана
Ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана - РИА Новости, 14.01.2025
Ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен 12 месяцами, сообщила во вторник пресс-служба Агентства по регулированию и развитию... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:55:00+03:00
2025-01-14T15:55:00+03:00
2025-01-14T15:55:00+03:00
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АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен 12 месяцами, сообщила во вторник пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР). Казахстанский финрегулятор сообщил, что принял ряд мер, направленных на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. В их числе и ограничения по сроку действия банковских карт. "Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев", - говорится в сообщении. Кроме того, указывается, что "сокращено количество платежных карт на одного клиента".
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казахстан, в мире
Ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом
АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен 12 месяцами, сообщила во вторник пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР).
Казахстанский финрегулятор сообщил, что принял ряд мер, направленных на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. В их числе и ограничения по сроку действия банковских карт.
"Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что "сокращено количество платежных карт на одного клиента".