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Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993574334.html
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:33:00+03:00
2025-01-14T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных действий подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю южнее двуреченского плацдарма. Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко. Он уточнил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя из-за утраты боеспособности обороняющихся подразделений. "Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе. На данный момент основные усилия ВС РФ направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков, а также нанесение огневых поражений по фортификациям северо-восточнее Кондрашовки (Харьковская область – ред.)", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли некоторые позиции ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате активных действий подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю южнее двуреченского плацдарма. Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко.
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"Вернутся не все". Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой
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Он уточнил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя из-за утраты боеспособности обороняющихся подразделений.
"Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе. На данный момент основные усилия ВС РФ направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков, а также нанесение огневых поражений по фортификациям северо-восточнее Кондрашовки (Харьковская область – ред.)", - добавил собеседник агентства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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