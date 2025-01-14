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Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:33:00+03:00
2025-01-14T06:33:00+03:00
2025-01-14T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных действий подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю южнее двуреченского плацдарма. Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко. Он уточнил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя из-за утраты боеспособности обороняющихся подразделений. "Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе. На данный момент основные усилия ВС РФ направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков, а также нанесение огневых поражений по фортификациям северо-восточнее Кондрашовки (Харьковская область – ред.)", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Марочко: ВС России заняли некоторые позиции ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол