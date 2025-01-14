https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993574334.html

Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко

Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 14.01.2025

Российские военные заняли часть позиций ВСУ под Харьковом, заявил Марочко

Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:33:00+03:00

2025-01-14T06:33:00+03:00

2025-01-14T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных действий подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю южнее двуреченского плацдарма. Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко. Он уточнил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя из-за утраты боеспособности обороняющихся подразделений. "Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе. На данный момент основные усилия ВС РФ направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков, а также нанесение огневых поражений по фортификациям северо-восточнее Кондрашовки (Харьковская область – ред.)", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность