https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html

РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей

РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей - РИА Новости, 14.01.2025

РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей

Объем экспортных поставок во Вьетнам с 2020 года, осуществленных при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ), составил более 86 РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:57:00+03:00

2025-01-14T14:57:00+03:00

2025-01-14T14:57:00+03:00

экономика

вьетнам

ханой

россия

вероника никишина

игорь шувалов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объем экспортных поставок во Вьетнам с 2020 года, осуществленных при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ), составил более 86 миллиардов рублей, при этом РЭЦ видит потенциал роста торгового сотрудничества двух стран и отмечает, что российские компании могут закрыть спрос вьетнамского рынка по широкому ряду продукции, сообщает центр."Российская продукция благодаря высокому качеству уже нашла потребителей в B2B и, что немаловажно, B2C сегментах. Однако мы видим возможности для увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, в том числе высоких переделов. Для реализации этого потенциала мы развиваем собственную инфраструктуру и каналы сбыта товаров во Вьетнаме, укрепляем партнерства с деловым сообществом и правительством, предлагаем поддержку бизнесу на всех этапах экспорта", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Во Вьетнаме также пользуется спросом продукция химической промышленности, лесопромышленного комплекса. Россия и Вьетнам развивают крупные проекты в ядерной энергетике и медицине, а также в области разработки месторождений полезных ископаемых.С учетом растущей цифровизации Вьетнама перспективным направлением также является экспорт российских ИТ-решений. Кроме того, наблюдается спрос на технологии и оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли."В рамках Группы ВЭБ сформирована универсальная система поддержки экспорта, которая включает широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов. Видим большой потенциал в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и Вьетнама. Поддержку по линии РЭЦ уже получили около 2 тысяч российских компаний-экспортеров. К перспективным направлениям, которые мы готовы поддерживать, относятся нефтегазовый сектор, транспорт и инфраструктура, АПК, машиностроение", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В Хошимине открыто представительство РЭЦ, которое помогает компаниям на любом этапе экспорта: от первичных консультаций, которые позволяют бизнесу разобраться в особенностях вьетнамского рынка, до целевого поиска партнеров и сопровождения сделок. Бизнесу доступны кредитно-гарантийная поддержка РОСЭКСИМБАНКа и услуги по страхованию от ЭКСАР (входят в группу РЭЦ).При поддержке РЭЦ производители осваивают ключевые вьетнамские онлайн-площадки. Так, на маркетплейсах Вьетнама уже работают 5 национальных магазинов РЭЦ под брендом "Сделано в России", через которые жители Вьетнама могут приобрести российские товары.Кроме того, в Ханое открыт постоянно действующий российский национальный павильон с агропродукцией. Павильон работает в рамках программы РЭЦ и Минсельхоза России. Компании-участницы программы получают поддержку в поиске партнеров и покупателей во Вьетнаме, принимают участие в промоакциях в супермаркетах и на маркетплейсах и т.д.В центре отмечают, что в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html

https://ria.ru/20250113/minpromtorg-1993497655.html

https://ria.ru/20241227/gospodderzhka-1991660407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вьетнам, ханой, россия, вероника никишина, игорь шувалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)