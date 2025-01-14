https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html
РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей
РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей - РИА Новости, 14.01.2025
РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей
Объем экспортных поставок во Вьетнам с 2020 года, осуществленных при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ), составил более 86 РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:57:00+03:00
2025-01-14T14:57:00+03:00
2025-01-14T14:57:00+03:00
экономика
вьетнам
ханой
россия
вероника никишина
игорь шувалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объем экспортных поставок во Вьетнам с 2020 года, осуществленных при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ), составил более 86 миллиардов рублей, при этом РЭЦ видит потенциал роста торгового сотрудничества двух стран и отмечает, что российские компании могут закрыть спрос вьетнамского рынка по широкому ряду продукции, сообщает центр."Российская продукция благодаря высокому качеству уже нашла потребителей в B2B и, что немаловажно, B2C сегментах. Однако мы видим возможности для увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, в том числе высоких переделов. Для реализации этого потенциала мы развиваем собственную инфраструктуру и каналы сбыта товаров во Вьетнаме, укрепляем партнерства с деловым сообществом и правительством, предлагаем поддержку бизнесу на всех этапах экспорта", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Во Вьетнаме также пользуется спросом продукция химической промышленности, лесопромышленного комплекса. Россия и Вьетнам развивают крупные проекты в ядерной энергетике и медицине, а также в области разработки месторождений полезных ископаемых.С учетом растущей цифровизации Вьетнама перспективным направлением также является экспорт российских ИТ-решений. Кроме того, наблюдается спрос на технологии и оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли."В рамках Группы ВЭБ сформирована универсальная система поддержки экспорта, которая включает широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов. Видим большой потенциал в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и Вьетнама. Поддержку по линии РЭЦ уже получили около 2 тысяч российских компаний-экспортеров. К перспективным направлениям, которые мы готовы поддерживать, относятся нефтегазовый сектор, транспорт и инфраструктура, АПК, машиностроение", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В Хошимине открыто представительство РЭЦ, которое помогает компаниям на любом этапе экспорта: от первичных консультаций, которые позволяют бизнесу разобраться в особенностях вьетнамского рынка, до целевого поиска партнеров и сопровождения сделок. Бизнесу доступны кредитно-гарантийная поддержка РОСЭКСИМБАНКа и услуги по страхованию от ЭКСАР (входят в группу РЭЦ).При поддержке РЭЦ производители осваивают ключевые вьетнамские онлайн-площадки. Так, на маркетплейсах Вьетнама уже работают 5 национальных магазинов РЭЦ под брендом "Сделано в России", через которые жители Вьетнама могут приобрести российские товары.Кроме того, в Ханое открыт постоянно действующий российский национальный павильон с агропродукцией. Павильон работает в рамках программы РЭЦ и Минсельхоза России. Компании-участницы программы получают поддержку в поиске партнеров и покупателей во Вьетнаме, принимают участие в промоакциях в супермаркетах и на маркетплейсах и т.д.В центре отмечают, что в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html
https://ria.ru/20250113/minpromtorg-1993497655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, ханой, россия, вероника никишина, игорь шувалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вьетнам, Ханой, Россия, Вероника Никишина, Игорь Шувалов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объем экспортных поставок во Вьетнам с 2020 года, осуществленных при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ), составил более 86 миллиардов рублей, при этом РЭЦ видит потенциал роста торгового сотрудничества двух стран и отмечает, что российские компании могут закрыть спрос вьетнамского рынка по широкому ряду продукции, сообщает центр.
"Российская продукция благодаря высокому качеству уже нашла потребителей в B2B и, что немаловажно, B2C сегментах. Однако мы видим возможности для увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, в том числе высоких переделов. Для реализации этого потенциала мы развиваем собственную инфраструктуру и каналы сбыта товаров во Вьетнаме, укрепляем партнерства с деловым сообществом и правительством, предлагаем поддержку бизнесу на всех этапах экспорта", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Во Вьетнаме также пользуется спросом продукция химической промышленности, лесопромышленного комплекса. Россия
и Вьетнам развивают крупные проекты в ядерной энергетике и медицине, а также в области разработки месторождений полезных ископаемых.
С учетом растущей цифровизации Вьетнама перспективным направлением также является экспорт российских ИТ-решений. Кроме того, наблюдается спрос на технологии и оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли.
"В рамках Группы ВЭБ сформирована универсальная система поддержки экспорта, которая включает широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов. Видим большой потенциал в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и Вьетнама. Поддержку по линии РЭЦ уже получили около 2 тысяч российских компаний-экспортеров. К перспективным направлениям, которые мы готовы поддерживать, относятся нефтегазовый сектор, транспорт и инфраструктура, АПК, машиностроение", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
.
В Хошимине открыто представительство РЭЦ, которое помогает компаниям на любом этапе экспорта: от первичных консультаций, которые позволяют бизнесу разобраться в особенностях вьетнамского рынка, до целевого поиска партнеров и сопровождения сделок. Бизнесу доступны кредитно-гарантийная поддержка РОСЭКСИМБАНКа
и услуги по страхованию от ЭКСАР (входят в группу РЭЦ).
При поддержке РЭЦ производители осваивают ключевые вьетнамские онлайн-площадки. Так, на маркетплейсах Вьетнама уже работают 5 национальных магазинов РЭЦ под брендом "Сделано в России", через которые жители Вьетнама могут приобрести российские товары.
Кроме того, в Ханое
открыт постоянно действующий российский национальный павильон с агропродукцией. Павильон работает в рамках программы РЭЦ и Минсельхоза России. Компании-участницы программы получают поддержку в поиске партнеров и покупателей во Вьетнаме, принимают участие в промоакциях в супермаркетах и на маркетплейсах и т.д.
В центре отмечают, что в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".