СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy
People: еще одна женщина обвинила рэпера Diddy в изнасиловании в 2000 году
© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ещё одна женщина подала анонимно иск против против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в изнасиловании в 2000 году, когда ей было 16 лет, сообщает журнал People со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Шон "Diddy" Комбс был назван ответчиком по другому иску, обвиняющему его в сексуальном насилии. В исковом требовании, поданном в Нью-Йорке,... истец, представленная как Джейн Доу (без указания реального имени - ред.), утверждает, что Комбс изнасиловал её в 2000 году, когда она была 16-летней ученицей старшей школы", - говорится в сообщении.
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По данным журнала, обвинительница утверждает, что в то время проживала с семьёй в квартале Нижний Манхэттен и работала няней. Как сообщает журнал, женщина утверждает в иске, что рэпер неоднократно предлагал ей подвезти её до дома, а когда она согласилась, ей предложили выпить "для успокоения", после чего она почувствовала себя расслабленной, а её сознание затуманилось. Утверждается, что Diddy и двое его сотрудников, имена которых в иске не называются, отвезли её "в другое место", после чего рэпер её изнасиловал.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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