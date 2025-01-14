Рейтинг@Mail.ru
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:35 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/reper-1993691300.html
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy - РИА Новости, 14.01.2025
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy
Ещё одна женщина подала анонимно иск против против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:35:00+03:00
2025-01-14T16:35:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148260/35/1482603527_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_c7034547e1d36a01f8acd2a2b5cf5550.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ещё одна женщина подала анонимно иск против против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в изнасиловании в 2000 году, когда ей было 16 лет, сообщает журнал People со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. "Шон "Diddy" Комбс был назван ответчиком по другому иску, обвиняющему его в сексуальном насилии. В исковом требовании, поданном в Нью-Йорке,... истец, представленная как Джейн Доу (без указания реального имени - ред.), утверждает, что Комбс изнасиловал её в 2000 году, когда она была 16-летней ученицей старшей школы", - говорится в сообщении. По данным журнала, обвинительница утверждает, что в то время проживала с семьёй в квартале Нижний Манхэттен и работала няней. Как сообщает журнал, женщина утверждает в иске, что рэпер неоднократно предлагал ей подвезти её до дома, а когда она согласилась, ей предложили выпить "для успокоения", после чего она почувствовала себя расслабленной, а её сознание затуманилось. Утверждается, что Diddy и двое его сотрудников, имена которых в иске не называются, отвезли её "в другое место", после чего рэпер её изнасиловал. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241209/karter-1988073417.html
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148260/35/1482603527_331:0:4683:3264_1920x0_80_0_0_0d0dd0a486f4eece3d6654d8da260bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy

People: еще одна женщина обвинила рэпера Diddy в изнасиловании в 2000 году

© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ещё одна женщина подала анонимно иск против против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в изнасиловании в 2000 году, когда ей было 16 лет, сообщает журнал People со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Шон "Diddy" Комбс был назван ответчиком по другому иску, обвиняющему его в сексуальном насилии. В исковом требовании, поданном в Нью-Йорке,... истец, представленная как Джейн Доу (без указания реального имени - ред.), утверждает, что Комбс изнасиловал её в 2000 году, когда она была 16-летней ученицей старшей школы", - говорится в сообщении.
Рэпер Jay-Z - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
9 декабря 2024, 05:55
По данным журнала, обвинительница утверждает, что в то время проживала с семьёй в квартале Нижний Манхэттен и работала няней. Как сообщает журнал, женщина утверждает в иске, что рэпер неоднократно предлагал ей подвезти её до дома, а когда она согласилась, ей предложили выпить "для успокоения", после чего она почувствовала себя расслабленной, а её сознание затуманилось. Утверждается, что Diddy и двое его сотрудников, имена которых в иске не называются, отвезли её "в другое место", после чего рэпер её изнасиловал.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
9 декабря 2024, 13:55
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала