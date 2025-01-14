https://ria.ru/20250114/primore-1993573276.html

В Приморье проверят информацию о смертельном нападении тигра на человека

В Приморье проверят информацию о смертельном нападении тигра на человека - РИА Новости, 14.01.2025

В Приморье проверят информацию о смертельном нападении тигра на человека

Специалисты охотнадзора в Приморье проверяют поступившую информацию о смертельном нападении тигра на человека в отдаленном селе, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:56:00+03:00

2025-01-14T05:56:00+03:00

2025-01-14T05:56:00+03:00

россия

дальнереченский район

хабаровский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Специалисты охотнадзора в Приморье проверяют поступившую информацию о смертельном нападении тигра на человека в отдаленном селе, сообщает минприроды региона. Отмечается, что ранее от местных жителей поступила информация, что в селе Зимники Дальнереченского района тигр напал на человека, убил его и не подпускает никого близко. На место вызвали охотнадзор и полицию. "Заместитель министра лесного хозяйства Филипп Шутов сообщил, что такая информация действительно поступила, но пока не подтверждена. Ее проверят полиция и охотнадзор. Однако Зимники - очень отдаленный населенный пункт, добираться до него будут в лучшем случае около двух часов", - говорится в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250109/tigr-1992870024.html

https://ria.ru/20241129/tigr-1986359584.html

россия

дальнереченский район

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальнереченский район, хабаровский край, происшествия